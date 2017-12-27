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江明信看好美國市場 優於中國及東南亞

發稿時間：2017/12/27 11:26

最新更新：2017/12/27 11:54

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紐約台商江明信看準消費者習慣改變，約10年前搭上亞馬遜銷售平台，成功轉型。中央社記者黃兆平紐約攝 106年12月27日紐約台商江明信看準消費者習慣改變，約10年前搭上亞馬遜銷售平台，成功轉型。中央社記者黃兆平紐約攝 106年12月27日

（中央社記者黃兆平紐約26日專電）政府推動新南向政策，但不少台商依舊看好美國市場。即將接任紐約台灣商會會長的江明信相信，未來10年，以開放、自由、創業等特性，美國市場發展性將優於中國及東南亞。

台灣移民第2代，12歲隨父母移民美國的江明信落腳紐約近40年，1989年起追隨父親江建一打造的嘉義「玉山木工業」腳步，從家具業起家，逐步擴充到貿易，甚至進入稱霸全球網路零售龍頭亞馬遜（Amazon）銷售平台。

1970年代，北美是全世界最大市場，也是台商最愛。台美斷交的政治不確定性，讓江建一步上許多台商之路，轉戰新大陸。江明信接受中央社記者訪問提及，「市場在那，就去那」，貼近市場是父親來美主要動力。

過去30年，台商前仆後繼前進中國大陸及東南亞發展，但北美市場依舊是眾多台商不放棄的根據地。

江明信指出，大陸持續成長中，但未來發展空間有限，勢必逐漸縮小，一旦勞力密集產業遇到瓶頸，國企轉型又不易，將影響經濟成長動能；反觀美國，市場雖然成熟，但開放、自由競爭、重視創業等特性，加上高科技持續領先全球，潛力雄厚，發展空間仍大。

江明信說，在中國大陸不太可能看到類似亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）、蘋果公司（Apple）等，可以影響、帶領全球風潮的跨國企業。

另外，美國稅改案一旦啟動，企業稅賦大幅降低，由現行34%調降至20%，許多藏在海外資金將匯回美國，增加在美投資，企業成本降低、經營環境會更好。他舉剛投資美威斯康辛州100億美元的鴻海集團為例，在美工資雖高，但受低稅賦影響，鴻海的營收驚人。

zoom in 政府推動新南向政策，即將接任紐約台灣商會會長的江明信依舊看好美國市場。中央社記者黃兆平紐約攝 106年12月27日政府推動新南向政策，即將接任紐約台灣商會會長的江明信依舊看好美國市場。中央社記者黃兆平紐約攝 106年12月27日

至於政府推動新南向政策，企業生產的家具在泰國加工再銷回美國的江明信說，台商前進東南亞已久，早已落地生根，產業環境相當成熟，由政府強化與東南亞國家政府連結，協助台商拓展市場，尤其那些國家又深受中國影響，新南向鼓勵措施在效果上可能有限。

雖然經營家具等傳統品項，但在美受教育的江明信，約在10年前，看準消費者習慣改變、網路銷售興起，搭上亞馬遜便車，是少數成功轉型銷售平台的台商，讓旗下家具、行李箱、手電筒及電子等產品，隨著亞馬遜火紅，業績持續增長。

他相信已擁有物聯網絡、建立後勤運送機制的亞馬遜，不必像一般商家依靠國際包裹快遞運輸公司優比速（UPS）或聯邦快遞（FedEx）送貨，絕不是阿里巴巴、淘寶或京東商城等大陸電子商務平台可媲美或輕易趕上。

江明信建議有意搶搭網路販售平台的台商，最佳策略是找到已與亞馬遜合作多年、信譽良好的供應商，一起合作，將遠比從零開始，來得有效率，也較易成功。

江明信目前是紅十字會長島分會理事，也是大紐約地區首位擔任紅十字會要職的亞裔人士，義務奉獻慷慨捐助讓他更融入美國主流社會，體會到施比受更有福的智慧與道理。1061227

2012年美颶風珊迪讓台商江明信（右）接觸美國紅十字會救援工作，義務奉獻慷慨捐助讓他更融入美國主流社會。中央社記者黃兆平紐約攝 106年12月27日2012年美颶風珊迪讓台商江明信（右）接觸美國紅十字會救援工作，義務奉獻慷慨捐助讓他更融入美國主流社會。中央社記者黃兆平紐約攝 106年12月27日
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