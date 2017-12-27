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AI擂台賽首獎2000萬 機器人比拚中文

發稿時間：2017/12/27 11:49

最新更新：2017/12/27 13:17

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科技部舉辦「科技大擂台，與AI對話」正式比賽，27日起至107年2月底開放報名，首獎新台幣2000萬元，要考驗參賽者的AI（人工智慧）機器人中文語音辨識及語意理解能力，圖為科技部長陳良基。中央社記者朱則瑋攝 106年12月27日科技部舉辦「科技大擂台，與AI對話」正式比賽，27日起至107年2月底開放報名，首獎新台幣2000萬元，要考驗參賽者的AI（人工智慧）機器人中文語音辨識及語意理解能力，圖為科技部長陳良基。中央社記者朱則瑋攝 106年12月27日

（中央社記者朱則瑋台北27日電）科技部舉辦「科技大擂台，與AI對話」正式比賽，即日起至2月底開放報名，首獎新台幣2000萬元，要考驗參賽者的AI（人工智慧）機器人中文語音辨識及語意理解能力。

科技部「科技大擂台，與AI對話」熱身賽吸引全國150組團隊參與，緊接著正式賽事來臨，即日起開放報名，比賽方式分為線上積分及現場競技，考題涵蓋醫學、科技、生活等不同領域，預計會有超過50組團隊報名參賽。

比賽分為初賽、複賽、決賽，初賽及複賽在107年8月至12月舉行，決賽則在108年2月進行；賽事參考台灣師範大學國語教學中心「華語文能力測驗」試題，將針對不同狀況、對話出題，且加入菜市場、百貨公司等背景音情境，參賽的AI機器人需在吵雜環境，辨識高難度的中文對話。

科技部長陳良基說，教育上由考試引導教學，科技上則由比賽引導實踐，語音辨識、對談是未來發展AI產業最重要的部分，希望透過比賽，加速產業成長以及AI產業應用化、商品化。

科技部國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心主任莊裕澤表示，目前像是蘋果手機SIRI等AI技術，仍停留在「一句問，一句回答階段」，語言理解及辨識，仍然無法完整對話、聊天。

莊裕澤指出，「科技大擂台，與AI對話」比賽會考驗AI機器人理解能力及對話，要求AI不再只能進行「明天天氣如何？會下雨」等簡單對答，而是連隱喻、暗喻的日常對話內容都可以理解。

科技部目前正與公共電視、國立教育廣播電台合作，建置台灣規模最大的中文語音資料庫，預計將容納2000至3000小時中文對話內容，並會持續擴充，之後也將提供給參賽者使用。1061227

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