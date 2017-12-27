元大寶華估明年GDP至2.2% 樂觀不安並存

（中央社記者陳政偉台北27日電）元大寶華綜經院上修今年經濟成長率至2.62%，預估明年為2.2%。綜經院院長梁國源表示，明年經濟展望是雙面性經濟，樂觀跟不安並存，短期經濟數據正面，但資產市場恐面臨修正。



元大寶華綜合經濟研究院今天舉辦2017年台灣經濟預測第4季更新及2018年預測記者會，今年經濟成長率預測值從9月的2.25%上修至2.62%，並預測第4季成長率分別為2.45%；並預估2018年經濟成長率2.2%，也較9月的預測值2.1%提高，2018年各季預測依序為2.51%、2.65%、1.63%、2.04%。



梁國源分析，展望明年經濟是雙面性經濟，是樂觀跟不安並存。樂觀是短期經濟數據正面，全球同步發展，台灣短期也是正面，有些數據比預期好，但不安是指，數據這麼好，外界卻認為金融市場還有問題、資產市場偏高，很怕不遠的將來會修正。



梁國源表示，在輸出方面，受惠國際景氣回溫，貿易順差也明顯增加，推升今年經濟成長率。展望未來，國際貨幣基金（IMF）在10月上修今明年的全球貿易量成長預測，有利帶動台灣出口成長。



民間消費方面，梁國源指出，今年下半年民眾買氣回籠，零售營業額年增率呈回升態勢，但在上半年表現不振下，今年1到11月僅增加0.9%。



展望未來，近年消費者信心持續改善，2016年下半年實質總薪資與受僱人數年增率提高，2018年1月企業淨需求人數明顯高於前兩年同期，近8成企業在2018年有加薪計畫，均支撐消費動能。



有關當前經濟情勢，梁國源說，台灣有很多結構性問題，導致經濟成長沒那麼顯著。金融海嘯後，全球商品成長不再高於經濟成長，牽制全球化腳步，衝擊出口導向的台灣。機器人與自動化生產容易趨向在地化發展，引發全球價值鏈質變，不利台灣，像是很多國家的製造業逐漸回流美國，就是一個例子。



展望未來，當前經濟面臨預測風險，梁國源認為，首先低油價是2017年全球經濟得以同步擴張的關鍵因素，如果2018年油價上漲超乎預期，不利全球經濟占比較大的原油淨進口國。



同時，梁國源表示，美國聯準會貨幣正常化失速，以及金融海嘯後，全球貿易障礙累計遞增，讓美國總統川普順理成章高舉貿易保護的旗幟，都是全球經濟挑戰存在的風險。1061227