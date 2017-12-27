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iPhoneSE不到7000 蘋果在印度拚了

發稿時間：2017/12/27 12:24

最新更新：2017/12/27 13:26

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（中央社記者康世人新德里27日專電）蘋果為擴大在印度銷售，在年節銷售旺季拚了，把委託緯創在印度製造的iPhone SE價格一口氣降到新台幣不到7000元，加強與主打性價比的中國品牌手機的競爭力。

根據蘋果印度分公司官網，iPhone SE的定價約在2萬6000盧比（新台幣1萬2000多元），但蘋果為了能在耶誕節和新年旺季擴大銷售，與線上商店合作，大打價格戰，並以首支在印度製造的iPhone SE作為價格戰先鋒。

根據亞馬遜印度（Amazon India）網站，iPhone SE 32GB的價格只要1萬8499盧比（約新台幣8646元）；在印度線上商店QuikrBazaar，iPhone SE 16GB更只要1萬4567盧比（約新台幣6808元），價格已可以和主打性價比、在印度剛奪下市場冠軍的中國品牌小米的手機競爭。

印度政府稍早才宣布調高手機等電子產品的進口稅，讓多數從國外進口的iPhone價格被迫調高約3.5%。

蘋果18日宣布撤換印度業務主管，由執行長庫克（Tim Cook）主要助手庫龍（Michel Coulomb）擔綱，首戰就是以在印度製造的iPhone SE對占印度智慧型手機市場逾半的中國品牌手機進行價格狙擊，希望能讓對價格敏感的印度消費者買單。

蘋果當初選定處理器與iPhone 6S同級，外觀如同iPhone 5S的iPhone SE，委託緯創在印度班加羅爾工廠組裝，除瞄準不喜歡大螢幕的消費者，就是希望能透過本地製造壓低成本，以較好的價格競爭力來擴大市場。

iPhone在印度的市占率為3%，但近5年成長維持在40%以上，但去年底到今年的業績成長不佳，這場價格戰可說是蘋果對印度市場的一劑猛藥。1061227

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