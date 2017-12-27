台灣轉型拚AI 施振榮開2藥方

（中央社記者吳家豪台北27日電）針對台灣在人工智慧（AI）領域的定位，電腦品牌廠宏碁創辦人施振榮今天建議，應聚焦華人文明的AI應用，成為全球AI應用的科技平台及關鍵性硬、軟組件的供應者。



施振榮今天以宏碁自建雲首席建構師身分出席「智聯跨界先行者論壇」發表演講指出，過去創造的3C產品主要為了物質方面，但是精神方面著墨不夠深；而過去所有技術與研發能量是為了西方優質生活而努力，卻沒有為了華人優質生活與需求而去帶動研發能量。



施振榮認為，以人為本的AI應用可以創造前瞻性價值，以往台灣創造的附加價值以硬體為主，但逐漸受到侷限，需要以人為本去創造更多附加價值。



針對台灣在AI領域的定位，施振榮建議，應該聚焦華人文明的AI應用，同時也要努力成為全球AI應用的科技平台及關鍵性硬、軟組件的供應者；台灣轉型應該要聚焦高附加價值，而非一昧追求營收規模放大。



施振榮強調，面對雲端運算時代，宏碁一定要想辦法扮演關鍵的角色，例如宏碁推出的「雲教授」物聯網套件原本針對智慧城市及物聯網應用，已逐步延伸到教育領域，但是在全球市場還需要更多時間推廣。



針對宏碁未來面對的機會與挑戰，施振榮表示，當新的核心競爭力建構起來，也會有新的機會隨之而來；雖然國內外的競爭對手很多，但宏碁過去4年改變很大，最大的挑戰來自員工思維不習慣，他相信宏碁的機會來自過去30年累積的實力，包括全球品牌知名度。



宏碁BeingLab計畫主持人施宣輝說，宏碁在雲端布局包括數位看板、虛擬實境（VR）、自駕車、醫療、金融科技等領域，已慢慢就定位，目前負責AI應用的團隊約數十人，正積極招募更多跨界人才加入。1061227