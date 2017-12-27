/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益

大專全校註冊率 首度公布

>rss

陸客縮減影響400億產值 內需市場相挺

發稿時間：2017/12/27 19:27

最新更新：2017/12/27 19:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北27日電）1111人力銀行調查，37%觀光業者今年營運出現下滑，業績下滑19%。中國大陸觀光客訪台數減少，影響產值約新台幣400億元，但國內旅遊等內需市場已補足這個金額。

1111人力銀行舉行記者會，發表觀光產業現況調查報告，其中3成7觀光相關業者表示今年營運出現下滑；5成業者認為和去年相比是持平；僅1成3傳捷報，業績成長。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，4年前開始，台灣內需產業發展狀況越來越好，以外國訪台旅客人次而言，已連2年超過1200萬人次。

不過，37%觀光產業相關業者表示，營運獲利下滑，下滑幅度約19%。李大華說，主要有三大原因，包括景氣不佳，導致消費意願低落；陸客上半年與去年同期相比減少近4成；市場萎縮。

陸客訪台數減少部分，1111人力銀行調查，47%業者本來就不是以陸客為主，不受影響；53%有承接陸客團業者，其中業者提前因應、接受現況及受到重大衝擊比例相當約15％，僅8%業者較樂觀，認為轉為開發其他客源更好。

1111人力銀行說，為解決業績下滑問題，業者認為可能從開發其他客群、降價促銷或從縮減人事開銷著手。以開發其他客群而言，5成認為應先開發日本客，港澳觀光客占35%。不過，要開發多國客源，多數業者還是覺得問題在於「兩缺」，包括缺乏語言人才及特色景點。

未來新年產業表現，政府推動新南向政策，讓68%業者認為對產業有幫助，但明年景氣趨勢，僅15%業者看好，25%認為衰退，6成預估持平。

1111人力銀行針對觀光產業現況進行問卷調查，調查對象為1111人力銀行的企業會員，有效樣本數為1036份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06個百分點，調查期間為11日到25日止。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP