外貿協會新設桃園辦事處 助廠商接軌國際

中華民國對外貿易發展協會桃園辦事處27日開幕，外貿協會董事長黃志芳（中）、桃園市長鄭文燦（右）、立法委員鄭寶清（左）共同揭牌。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 106年12月27日

（中央社記者廖禹揚台北27日電）外貿協會董事長黃志芳表示，桃園工業產值全台第一，有完整產業聚落，外貿協會桃園辦事處今天開幕，可望就近服務廠商，協助廠商切入海外市場供應鏈。



中華民國對外貿易發展協會發布新聞稿指出，外貿協會在台灣擁有台北、新竹、台中、台南、高雄等5個據點，並有60個海外辦事處，今天在桃園設立新辦事處，由桃園市長鄭文燦、民主進步黨立委鄭寶清及經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩共同進行揭牌儀式。



黃志芳指出，桃園工業產值全台第一，擁有完整產業聚落，包括汽車、半導體、物流產業，也將發展綠能等新興產業，未來結合貿協的貿易推廣能量，可望助桃園翻轉面貌，帶動台灣經濟發展。



外貿協會今年致力發展大數據分析及電子商務，協助政府、公協會及中小產業設定策略，以切入海外市場供應鏈。桃園國際機場為台灣重要國際貿易樞紐，外貿協會這次新設辦事處，可就近服務廠商，接軌全球經貿網絡。



鄭文燦表示，桃園除傳統產業表現亮眼，也有許多中小企業隱形冠軍，加上物流產業聚集，有利發展電子商務，與外貿協會合作，可望引進更多洽商、訓練及合作計畫。1061227