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跨年咖啡熱食銷量增 超商提前2個月備戰

發稿時間：2017/12/27 19:57

最新更新：2017/12/27 19:57

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（中央社記者陳政偉台北27日電）迎接2018年，全台有近20場跨年活動，超商業者表示，跨年當晚飲品以咖啡、水、茶飲料最熱門，鮮食則是茶葉蛋、關東煮最受歡迎，為搶跨年財，針對物流、備貨，提前2個月布局。

今年即將倒數，全台有將近20場次跨年活動，與消費者最貼近的超商業者，已經磨拳擦掌準備迎接跨年到來。

全家便利商店觀察銷售發現，除一般零食飲料、鮮食、啤酒，像是衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包，甚至是絲襪、盥洗用品、提神飲料，甚至行動電源、護脣膏，都是熱銷商品。

一級戰區的台北市信義區將湧入百萬人次，全家指出，將在捷運沿線與信義區周邊店鋪動員，增加10倍人力、10倍貨量。在信義區跨年核心區的店鋪，更有啤酒品牌的專屬櫃位。

據全家提供的銷售資料，來客高峰落在跨年當天傍晚過後，一直到元旦凌晨。以去年為例，熱貝禮詩拿鐵、熱美式咖啡、關東煮、夯番薯跨年夜銷售對比平日翻倍成長，節慶款的商品霜淇淋，也是愈冷愈熱賣，逆勢成長，不受氣溫下降影響。

在一般商品方面，點心零食、啤酒、烈酒、茶飲料、衛生紙濕紙巾，也都是銷售榜上名列前茅的項目；跨年隔天的牙刷、蜆精、提神飲料、絲襪、維他命等個人用品、提神商品，則會帶動一波續攤商機。

統一超商7-ELEVEN則表示，跨年前1個月到2個月前就開始啟動嚴密周全的作戰計畫，除門市端，更橫跨營業、物流及工程等後勤單位共同規畫。

統一超商指出，針對靠近各地跨年晚會的一級戰區門市，都會提前在跨年當日凌晨拆除自動門、座位區、加裝輕便型結帳櫃台及水電、機器設備調撥。

統一超商解釋，營業端將進行門市動線調整、使用紅龍柱分流、尖峰時段規劃專人引導，甚至在信義區捷運線、南投清境門市、高鐵南站及夢時代門市周邊設置行動門市，方便民眾採買。

物流方面，統一超商也說，因應交通管制時間提前2小時送貨，針對位在跨年蛋黃區的信義區及高雄夢時代，直接出動多台物流專車，當作小型行動倉儲中心，因應跨年期間供貨量。

此外，統一超商依據去年銷售數據統計，跨年最熱銷的商品，以CITY CAFE、熱食自助區商品、水、飲料及啤酒最受歡迎，其中熱食自助區因方便即食的優勢，前5名依序為茶葉蛋、黑輪、白蘿蔔、大亨堡及米血糕。1061227

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