/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益

大專全校註冊率 首度公布

>rss

大企業直購綠電 將扭轉再生能源業

發稿時間：2017/12/27 20:25

最新更新：2017/12/27 21:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國際級大企業紛紛轉用綠電，亞馬遜的創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）之前站在一座風機上，為風場舉行啟用儀式。（取自推特）中央社記者林育立柏林傳真　106年12月27日國際級大企業紛紛轉用綠電，亞馬遜的創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）之前站在一座風機上，為風場舉行啟用儀式。（取自推特）中央社記者林育立柏林傳真　106年12月27日

（中央社記者林育立柏林27日專電）愈來愈多國際級企業透過長期購電合約直接購買綠電。業界人士預測，這種企業購電的模式，有機會取代原來的保證價格收購制度，為再生能源業帶來革命性的改變。

科技大廠谷歌、蘋果和臉書，汽車製造商BMW，零售與食品業巨擘雀巢、可口可樂和沃爾瑪（Walmart），之前發起聯合倡議，打算在2020或2030年以前，達到用電100%靠再生能源的目標。

在風力發電機大廠奇異（GE）負責開發新商業模式的主管索特霍夫（Uli Suedhoff）表示，像微軟或谷歌這樣的科技大廠，需要的是沒有混合任何火力發電的「純綠電」，而且與綠電業者簽定的購電合約（Power Purchase Agreement，簡稱PPA），期限動輒10年或20年，能幫助企業控制能源支出變動的風險。

他在德國「商務日報」（Handelsblatt）訪問時預測，這類由企業與綠電業者直接簽的購電合約可望大幅增加，未來將與保證價格收購制度分庭抗禮。

由政府制定、具補貼性質的電力保證價格收購制度，多年來一直是風電和太陽能業者資金的主要來源。

為降低支出，各國近年開始將競標導入保證價格制，導致綠電廠商的營收大減。以德國的陸上風力發電為例，今年的得標價跌到每度僅剩下台幣1.4元。

因此，對綠電業者來說，與企業簽訂的長期購電合約，比目前的保證價格收購制度可能更有利，可達到雙贏效果。

根據國際能源總署（IEA）統計，2016年新裝置的綠能設備中，有20%是購電合約，預計到2022年，比重將提升到50%。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP