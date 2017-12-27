NCC推多元付費 系統台憂有線電視產值掉

（中央社記者江明晏台北27日電）「有線電視多元付費」草案今天出爐，系統台業者樂見對消費者有利，但能否帶動市場正向發展，完全是要看頻道商的真材實料，如果用戶改吃「清冰」，整體產值一定掉。



國家通訊傳播委員會（NCC）審議通過「有線電視多元選擇付費機制規劃」草案，要求業者得提至少2組基本頻道，且解除新台幣600元資費上限、讓頻道商可自組套餐等，預計明年1月底前辦公聽會，最快後年上路。



簡單來說，根據「多元付費選擇機制規劃」草案的規劃，現行一個費率吃到飽的「大碗公」形式仍存在，還有不得高於200元、含13個基本頻道的「清冰」方案，用戶可以只吃清冰，或是往上一個一個頻道加料(單頻單選)，也可以選擇加上系統業者或頻道業者自組的頻道套餐。



業界分析，草案的規劃將賦予收視戶更大的權力，也讓頻道商有自組套餐，並為套餐定價，頻道商擁有更大議價能力，能直接面對有線電視訂戶，以優質內容爭取消費者支持，進而吸引廣告主資金挹注，可望帶來市場正向循環。



系統業者私下表示，消費者有更多的選擇是對的方向，但能否帶動市場正向發展，「完全是要看頻道商的真材實料」，能否吸引原本不看有線電視的人回來電視機前。



他說，如果推了新的付費機制後，觀眾都只吃清冰，再單點紅豆，更慘的是用戶數沒增加，結果既有用戶還改吃清冰，這樣整體產值收入一定掉。



而針對單頻單選與套餐的定價機制，系統業者表示，應是尊重頻道商的意願共同協商討論，但最後決定的其實是市場和消費者，就看觀眾買不買單。



另一不具名的系統台業者則表示，社會大眾一直忽略台灣十年來物價飛漲，但有線電視收視費卻穩定維持新台幣500多元上下，甚至每年調降。



他舉例，國外有線電視的收費模式，像是HBO家族頻道收費就要快20元美金，比台灣的有線電視資費還貴，但是在台灣卻能用實惠的價格看到HBO，希望各界能共同討論出一套有利產業生態健全發展的收費模式，而不是只單純從「降價」的立場出發。1061227