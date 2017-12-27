/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益

大專全校註冊率 首度公布

>rss

NCC推多元付費 系統台憂有線電視產值掉

發稿時間：2017/12/27 20:44

最新更新：2017/12/27 21:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北27日電）「有線電視多元付費」草案今天出爐，系統台業者樂見對消費者有利，但能否帶動市場正向發展，完全是要看頻道商的真材實料，如果用戶改吃「清冰」，整體產值一定掉。

國家通訊傳播委員會（NCC）審議通過「有線電視多元選擇付費機制規劃」草案，要求業者得提至少2組基本頻道，且解除新台幣600元資費上限、讓頻道商可自組套餐等，預計明年1月底前辦公聽會，最快後年上路。

簡單來說，根據「多元付費選擇機制規劃」草案的規劃，現行一個費率吃到飽的「大碗公」形式仍存在，還有不得高於200元、含13個基本頻道的「清冰」方案，用戶可以只吃清冰，或是往上一個一個頻道加料(單頻單選)，也可以選擇加上系統業者或頻道業者自組的頻道套餐。

業界分析，草案的規劃將賦予收視戶更大的權力，也讓頻道商有自組套餐，並為套餐定價，頻道商擁有更大議價能力，能直接面對有線電視訂戶，以優質內容爭取消費者支持，進而吸引廣告主資金挹注，可望帶來市場正向循環。

系統業者私下表示，消費者有更多的選擇是對的方向，但能否帶動市場正向發展，「完全是要看頻道商的真材實料」，能否吸引原本不看有線電視的人回來電視機前。

他說，如果推了新的付費機制後，觀眾都只吃清冰，再單點紅豆，更慘的是用戶數沒增加，結果既有用戶還改吃清冰，這樣整體產值收入一定掉。

而針對單頻單選與套餐的定價機制，系統業者表示，應是尊重頻道商的意願共同協商討論，但最後決定的其實是市場和消費者，就看觀眾買不買單。

另一不具名的系統台業者則表示，社會大眾一直忽略台灣十年來物價飛漲，但有線電視收視費卻穩定維持新台幣500多元上下，甚至每年調降。

他舉例，國外有線電視的收費模式，像是HBO家族頻道收費就要快20元美金，比台灣的有線電視資費還貴，但是在台灣卻能用實惠的價格看到HBO，希望各界能共同討論出一套有利產業生態健全發展的收費模式，而不是只單純從「降價」的立場出發。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP