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協商不成 新竹107年起恐看不到民視新聞台

發稿時間：2017/12/27 20:55

最新更新：2017/12/27 22:05

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（中央社記者朱則瑋台北27日電）鴻海集團所屬TBC台灣寬頻旗下北視有線電視系統，因為和民視未能達成授權協議，發函明年暫時下架民視新聞台，NCC將在29日找雙方前來調處協商。

北視有線電視系統業者主要在新竹經營，隸屬台灣寬頻旗下，收視戶超過11萬戶，北視26日發函給新竹縣政府表示，因為多次與民視新聞台頻道協商授權播送，至今仍未達成協議，也未能取得臨時播送授權同意書，因此，為避免侵權，明年1月1日起緊急下架民視新聞台。

NCC今天收到北視來文，內容指出，民視雖然告知有關「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道，在採共同授權前提下，同意將授權延長至明年2月15日，但北視目前僅播送民視新聞台，民視所稱的延長授權條件及統一報價內容，與現況不符，因此，請求NCC協助調處。

NCC副主委翁柏宗今天接受中央社記者訪問說，今天收到北視來函要求續行調處，依照有線電視廣播法第55條規定，將找雙方業者前來協商調處，如果調處不成，得依法提請民事訴訟。

民視新聞台日前在中華電信MOD上架，隨即遭凱擘有線電視系統無預警下架2個民視頻道，NCC當時稱將檢視原因，絕不接受妨礙市場的潛規則，後來凱擘撤回下架申請。

TBC台灣寬頻過往是由年代集團董事長練台生所屬佳訊公司，負責頻道代理業務，今年TBC也宣布跟進凱擘公司，不再透過代理商，而是直接和個別頻道業者商談。1061227

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