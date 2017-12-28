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製造業景氣連6顆黃藍燈 不確定因素未除

發稿時間：2017/12/28 11:32

最新更新：2017/12/28 11:32

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（中央社記者蔡怡杼台北28日電）台經院最新公布11月製造業景氣燈號亮出第6顆黃藍燈，為2015年2月以來最長黃藍燈紀錄。台經院表示，由於全球金融環境緊縮等不確定因素仍存，未來仍應審慎觀察。

台灣經濟研究院今天公布2017年11月製造業景氣概況，11月整體製造業景氣信號值為11.91分，燈號維持代表低迷的黃藍燈，為連續第6個月的黃藍燈，是自2015年2月以來，最長黃藍燈紀錄。

台經院在新聞稿中指出，11月整體製造業景氣信號值較10月增加0.45分。從信號分數來看，已較10月增加，只是尚未達到變燈水準，顯示景氣復甦動能仍較弱。

台經院指出，由於全球主要國家經濟表現穩健，加上國際品牌旗艦新機上市與基期干擾因素淡化影響，帶動出口與外銷訂單重回兩位數成長。另一方面，雖然國內製造業廠商對景氣看法以持平居多，且台股漲勢暫歇，但相較於去年表現，經營環境面指標仍呈現改善態勢。

展望未來，台經院表示，儘管大多數國際預測機構普遍認為全球經濟成長將略有改善，但擴張幅度有限，使得國內製造業景氣預期將微幅改善，加上全球金融環境緊縮、中國經濟成長放緩風險、地緣政治問題等不確定因素仍存，未來仍應審慎觀察。1061228

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