/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 註冊率役政署桃園國際機場五月天
>rss

越南GDP創新高 三星台塑貢獻亮點

發稿時間：2017/12/28 11:46

最新更新：2017/12/28 11:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社河內28日電）越南統計總局官員指出，三星集團與台塑河靜鋼廠的營運，對越南經濟發展有積極貢獻，但也憂心經濟過度依賴外資企業。越南國內生產毛額（GDP）今年成長6.81%，創下2011年以來新高。

統計總局工業統計司司長范廷翠（Pham Dinh Thuy）表示，今年加工與製造業成長14.5%，是6年來最高的成長水準，其中三星與台塑的貢獻分別為5.43個百分點和0.19個百分點，是加工與製造業成長的亮點。

「首都安寧報」新聞網站今天報導，越南統計總局昨天公布2017年經濟社會發展情況的報告，指出今年GDP成長率達6.81%，超越國會所提出6.7%的目標，其中第1至第4季度GDP成長率分別為5.15%、6.28%、7.46%和7.65%。

以產業而言，今年越南農林水產業成長2.9%，呈現大幅復甦的態勢；工業與建築業成長8%，以及服務業成長7.44%。

統計總局總局長阮碧林（Nguyen Bich Lam）指出，今年越南貿易總額達到逾4000億美元的新紀錄，其中三星與台塑等大型企業的貢獻相當大。不過，越南統計總局官員也對經濟過度依賴外資企業表示擔憂。

根據統計，今年越南人均GDP為2385美元，與去年相較，增加170美元；通貨膨脹率為3.53%，也達到所提出控制在4%以內的目標。1061228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP