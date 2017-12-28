10年增24萬宅 新北市住宅數成長冠全台

（中央社記者朱則瑋台北28日電）內政部營建署今天公布「104年住宅狀況抽樣調查」結果，總計全台有849萬5000宅，10年間各縣市住宅數皆呈正成長，又以新北市增加24萬宅最多，但全台空屋率也微升至14.19%。



根據營建署「104年住宅狀況抽樣調查」顯示，104年全國住宅約有7成集中6個直轄市，10年間年平均成長率為1.38%，各縣市住宅數均增加，除了新北市增加24萬宅最多，其次為桃園市增加15萬宅、台中市及高雄市增加12萬宅，而連江縣僅增加400宅最少。



雖然全台住宅數成長，但並無相對人口入住，營建署調查全國住宅中空閒住宅率約占14.19%，10年來空閒住宅的比率略增0.27個百分點，按縣市地區而言，除了高雄市占1成7，其餘直轄市約占1成，中部地區縣市均占2成、其他地區縣市（不含花蓮縣、連江縣）則超過1成3，比94年調查略增0.27%。



台灣人口出現高齡化狀況，也反映在調查中，在有人經常居住住宅中，宅內成員有65歲以上老人宅數約占4成，其中，除了高雄市、台南市外，其餘中南部縣市比率更高達5成。



除了照顧老人外，購屋、租屋費用也對年輕人造成負擔，95年到104年全台住宅購建費用中，台北市購建費超過新台幣1500萬者占31.30%，比例最高，新北市則以500萬元到未滿750萬元占25.80%最高，其餘4個直轄市住宅購建費用大致為250萬元到未滿500萬元，以及500萬元到未滿750萬，分別約占3成。



不購屋選擇租屋者，全台平均每月每宅負擔租金1萬1297元，以六都來看，而台北市每月每宅租金高達1萬8848元，租金負擔最高，新北市平均每宅1萬3635元次之；其餘4個直轄市平均每月每宅租金約為9000元到1萬元左右。



內政部營建署每10年辦理1次的全國住宅狀況抽樣調查，這次調查於105年4月1日至7月15日實地訪問，完成1萬7705宅有效樣本，在95%的信心水準下，最大抽樣誤差在正負0.76個百分點以內。1061228