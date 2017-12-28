/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 註冊率役政署桃園國際機場五月天
>rss

10年增24萬宅 新北市住宅數成長冠全台

發稿時間：2017/12/28 12:13

最新更新：2017/12/28 12:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者朱則瑋台北28日電）內政部營建署今天公布「104年住宅狀況抽樣調查」結果，總計全台有849萬5000宅，10年間各縣市住宅數皆呈正成長，又以新北市增加24萬宅最多，但全台空屋率也微升至14.19%。

根據營建署「104年住宅狀況抽樣調查」顯示，104年全國住宅約有7成集中6個直轄市，10年間年平均成長率為1.38%，各縣市住宅數均增加，除了新北市增加24萬宅最多，其次為桃園市增加15萬宅、台中市及高雄市增加12萬宅，而連江縣僅增加400宅最少。

雖然全台住宅數成長，但並無相對人口入住，營建署調查全國住宅中空閒住宅率約占14.19%，10年來空閒住宅的比率略增0.27個百分點，按縣市地區而言，除了高雄市占1成7，其餘直轄市約占1成，中部地區縣市均占2成、其他地區縣市（不含花蓮縣、連江縣）則超過1成3，比94年調查略增0.27%。

台灣人口出現高齡化狀況，也反映在調查中，在有人經常居住住宅中，宅內成員有65歲以上老人宅數約占4成，其中，除了高雄市、台南市外，其餘中南部縣市比率更高達5成。

除了照顧老人外，購屋、租屋費用也對年輕人造成負擔，95年到104年全台住宅購建費用中，台北市購建費超過新台幣1500萬者占31.30%，比例最高，新北市則以500萬元到未滿750萬元占25.80%最高，其餘4個直轄市住宅購建費用大致為250萬元到未滿500萬元，以及500萬元到未滿750萬，分別約占3成。

不購屋選擇租屋者，全台平均每月每宅負擔租金1萬1297元，以六都來看，而台北市每月每宅租金高達1萬8848元，租金負擔最高，新北市平均每宅1萬3635元次之；其餘4個直轄市平均每月每宅租金約為9000元到1萬元左右。

內政部營建署每10年辦理1次的全國住宅狀況抽樣調查，這次調查於105年4月1日至7月15日實地訪問，完成1萬7705宅有效樣本，在95%的信心水準下，最大抽樣誤差在正負0.76個百分點以內。1061228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP