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三大新重劃區拚戰2018 房市多空指標之一

發稿時間：2017/12/28 12:21

最新更新：2017/12/28 12:21

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（中央社記者韋樞台北28日電）明年新屋戰火在新店中央新村北側、三重仁義段和龜山A7站三大重劃區點燃，預計明年首季開賣。房市專家指出，這三大重劃區房價變化將是房市多空指標之一。

房市研究單位住展雜誌統計，2018年有新店中央新村北側、三重仁義段，以及龜山A7站等三大重劃區加入戰局，面積合計近250公頃，且三大重劃區各有題材加持，建商也早已進駐卡位，抵費地標售結果將是房市風向球。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，中央新村北側（含十四張）重劃區屬三大重劃區中最熱門；此重劃區面積約39.8公頃，距台北市近，北鄰環狀線十四張站、南近小碧潭站，又有水岸等利基，吸引上市櫃如宏普、長虹、國泰布局，未上市則有大陸建設、國美、茂德等建商插旗。

推案搶頭香的是茂德機構「波爾多」，預計明年首季開賣，總銷達百億元，接著有國美、全陽、九昱建設等建案將公開。估計央北重劃區明年建案成交價，低可見4字頭，高價案可能見到6字頭。

何世昌指出，三重仁義段是自辦重劃區，位在高速公路北側、重陽重劃區南側，大約從仁愛街到環河北路區域，西南側近國道三重交流道、東面淡水河。目前開發進度最快的也是茂德機構，第一件建案已在潛銷，預計明年才會公開，預估房價應與重陽重劃區相仿。

桃園龜山A7站重劃區是公辦重劃區，第一期重劃面積約186.4公頃，占地廣大，其中以鄰近機捷A7站旁的地點位置最佳，遠則延伸至龜山舊市區，預估成交價以2字頭居多。

何世昌說，A7站重劃區明年才會出現首宗建案，但上市建商遠雄除布局重劃區內土地外，更搶先一步A7站出口附近非重劃區推出新案「遠雄新未來」，提早炒熱A7站重劃區話題。

他強調，近年重劃區價格波動大，像板橋江翠北側重劃區打出房價4字頭的低價，對周邊房價構成極大壓力，而這三大重劃區明年首季將鳴槍推案，是否會出現「江翠北側2.0」版，或是價格止穩向上，將是明年房市多空的另一觀察指標。1061228

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