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大立光強彈重回4000元關卡 光學股集氣

發稿時間：2017/12/28 12:22

最新更新：2017/12/28 12:22

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）大立光在週三觸及3800元今年低點後，今天在低接買盤進場推動下強勢反彈，早盤最高來到4100元，強漲295元，漲幅達7.75%，帶動台股蘋概及光學二線族群全面勁揚。

大立光今天以3875元開出，開盤僅上漲1.84%，隨後買盤快速進場推升股價一路走高；截至11時為止，股價最高來到4100元，最低為3870元，重回4000元關卡，量能也見到放大趨勢。

蘋果(APPLE)股價持穩，今天在大立光領軍強勢反彈下，同樣屬於iPhone鏡頭廠的玉晶光反彈幅度也超過3%，其他二線光學股包括亞光、先進光、新鉅科、佳凌、聯一光、今國光、光燿科等也呈現全面勁揚反攻的態勢，漲幅在2%至4%間。

港股的舜宇光學、丘鈦科技及瑞聲科技等反彈幅度也在3%至4%間，光學類股此次大波段修正後，能否隨著2017年即將進入尾聲而完成修正，重新迎接2018年新氣象，值得進一步關注。

股王大立光在利空滿天飛、本土法人持續棄守賣壓下，今年以來的漲幅在最後一個月以跳水式的崩跌全數回吐，週三股價最低來到3800元，距離2016年12月30日封關收盤價3790僅剩10元，長抱一整年的投資人在年終回歸原點，等於是「紙上富貴」一場，不過還有股息入袋稍稍安慰一下。

法人表示，智慧型手機面臨成長停滯期疑慮，包括蘋果及非蘋陣營都出現雜音，在iPhone X銷售不如預期及大陸品牌手機調節庫存影響下，短線確實將由高峰期轉入產業淡季，引發股價進入大波段回檔下修。

不過，由於「雙鏡頭」甚至「多鏡頭」趨勢加上鏡頭應用擴及車用、商業用等新需求帶動，整體產業需求仍會持續成長，iPhone明年新機種可望全面導入3D感測，甚至傳出後置鏡頭也有機會加入3D感測，包括大立光及玉晶光具接單及技術優勢的廠商，明年營運仍看好。

業者表示，隨著產業蓬勃發展，新進競爭者的加入是可預期的，相信明年光學產業依舊會是熱鬧活絡的一年。1061228

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