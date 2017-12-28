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蘋果執行長庫克獎金增74% 年薪酬逾30億

發稿時間：2017/12/28 12:24

最新更新：2017/12/28 12:24

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（中央社紐約27日綜合外電報導）歷經去年罕見衰退後，製造iPhone的蘋果公司營收和淨利增加，蘋果執行長庫克2017年會計年度所獲年度獎金成長74%，全年總薪酬達到1億200萬美元（約新台幣30億5000萬元）。

總部設於加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司（Apple Inc.）今天公布的監管檔案文件指出，截至9月30日，庫克（Tim Cook）年度獎勵性薪資總額為933萬美元，加上他拿到的306萬美元薪資及之前公布的8920萬美元股票獎勵，全年總薪酬達到1億200萬美元。

彭博（Bloomberg News）報導，他的前5位高階主管分別獲得311萬美元獎金，薪酬總額達到2420萬美元，其中包括薪資和股票獎勵。

蘋果公司股價在2017年會計年度上漲39%，是標準普爾500指數（S&P 500 Index）的2倍多。本會計年度開始不久後的11月，蘋果發布了iPhone X，這是各界期待已久的旗艦產品升級機。分析師表示，他們預計新手機將有助於加速營收增長。

蘋果監管檔案文件中沒有提到蘋果支付首席設計長艾夫（Jony Ive）的細節，艾夫被一些人認為是蘋果最重要的員工。過去2年他在新的蘋果園區（Apple Park）總部工作，本月重新直接管理產品設計團隊。（譯者：中央社陳彥鈞）1061228

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