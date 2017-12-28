KPMG新團隊提產業觀點 回饋台灣資本市場

安侯建業（KPMG）第5屆新團隊將於2018年元旦正式運作，除將增加科技人才，攜手策略聯盟，協助客戶因應科技變化帶來的挑戰外，也將配合政府政策，持續落實企業社會責任。（安侯建業提供）中央社記者邱柏勝傳真 106年12月28日

（中央社記者邱柏勝台北28日電）安侯建業（KPMG）第5屆新團隊於明年元旦正式運作，KPMG台灣所主席于紀隆表示，未來將增加客戶服務的廣度及深度，並將積極由議題專家提供產業觀點，以回饋台灣資本市場。



安侯建業聯合會計師事務所的新決策與經營團隊將於明年元月正式運作，于紀隆表示，過去8年他兼任執行長，秉持One KPMG理念，帶進全球會員所資源、投資、國外專家及管理團隊，並整合跨部門資源，與主管機關及客戶進行分享，同時透過積極拓展新事業的投資，如氣候變遷與永續發展、健康照護、資訊科技、資訊安全與金融科技等，都有所斬獲。



他表示，未來4年執行長的重責大任，將交由執業會計師林琬琬接棒，林琬琬不僅是KPMG台灣所成立以來首位女性執行長，更是台灣四大會計師事務所第一位女性執行長。對於接下執行長一職，林琬琬承諾將全力以赴。



在人才招募部分，KPMG台灣所也有創新作法。于紀隆表示，隨著事務所業務拓展，過去四年除了增聘許多統計、法律、化工、環工、資安相關人才外，為了因應科技轉變，未來資訊數位化的運用大增，在審計業務部分除錄取傳統商學院或會計系等財會背景學生，並將跨領域增聘資工及資訊人才。



于紀隆說，KPMG身為專業組織平台，對於各項政府政策，如稅務改革、氣候變遷與永續發展、健康照護等，都積極提供專業且全面的國際及在地觀點，亦配合政府積極拓展東協市場，協助台商至當地投資並善用資本市場進行轉型升級，憑藉著KPMG台灣所厚實的服務基礎，已獲得不錯的成效。



他強調，未來KPMG將持續投入新南向建置完整服務平台外，亦關注如綠能、政府基礎建設等公共議題，提供相關的協助，充分將知識轉換為價值，並回饋客戶與資本市場。1061228