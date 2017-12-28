/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署

義大利解散國會 明年3月大選後政局難料

>rss

KPMG新團隊提產業觀點 回饋台灣資本市場

發稿時間：2017/12/28 19:37

最新更新：2017/12/28 23:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
安侯建業（KPMG）第5屆新團隊將於2018年元旦正式運作，除將增加科技人才，攜手策略聯盟，協助客戶因應科技變化帶來的挑戰外，也將配合政府政策，持續落實企業社會責任。（安侯建業提供）中央社記者邱柏勝傳真　106年12月28日安侯建業（KPMG）第5屆新團隊將於2018年元旦正式運作，除將增加科技人才，攜手策略聯盟，協助客戶因應科技變化帶來的挑戰外，也將配合政府政策，持續落實企業社會責任。（安侯建業提供）中央社記者邱柏勝傳真　106年12月28日

（中央社記者邱柏勝台北28日電）安侯建業（KPMG）第5屆新團隊於明年元旦正式運作，KPMG台灣所主席于紀隆表示，未來將增加客戶服務的廣度及深度，並將積極由議題專家提供產業觀點，以回饋台灣資本市場。

安侯建業聯合會計師事務所的新決策與經營團隊將於明年元月正式運作，于紀隆表示，過去8年他兼任執行長，秉持One KPMG理念，帶進全球會員所資源、投資、國外專家及管理團隊，並整合跨部門資源，與主管機關及客戶進行分享，同時透過積極拓展新事業的投資，如氣候變遷與永續發展、健康照護、資訊科技、資訊安全與金融科技等，都有所斬獲。

他表示，未來4年執行長的重責大任，將交由執業會計師林琬琬接棒，林琬琬不僅是KPMG台灣所成立以來首位女性執行長，更是台灣四大會計師事務所第一位女性執行長。對於接下執行長一職，林琬琬承諾將全力以赴。

在人才招募部分，KPMG台灣所也有創新作法。于紀隆表示，隨著事務所業務拓展，過去四年除了增聘許多統計、法律、化工、環工、資安相關人才外，為了因應科技轉變，未來資訊數位化的運用大增，在審計業務部分除錄取傳統商學院或會計系等財會背景學生，並將跨領域增聘資工及資訊人才。

于紀隆說，KPMG身為專業組織平台，對於各項政府政策，如稅務改革、氣候變遷與永續發展、健康照護等，都積極提供專業且全面的國際及在地觀點，亦配合政府積極拓展東協市場，協助台商至當地投資並善用資本市場進行轉型升級，憑藉著KPMG台灣所厚實的服務基礎，已獲得不錯的成效。

他強調，未來KPMG將持續投入新南向建置完整服務平台外，亦關注如綠能、政府基礎建設等公共議題，提供相關的協助，充分將知識轉換為價值，並回饋客戶與資本市場。1061228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP