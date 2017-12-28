追隨華爾街漲勢 亞股收紅

（中央社香港28日綜合外電報導）亞洲股市今天大多收紅，追隨華爾街帶領的漲勢，不過時序接近新年假期，市場交投清淡，在全球股市亮麗演出的2017年尾聲，價格波動平緩。



法新社報導，然而分析師警告，儘管外界預期美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）將在未來12個月數度升息，美元仍可能面臨壓力。



外匯交易商萬達（OANDA）亞太交易主管殷尼斯（Stephen Innes）說：「做空美元者在2017年尾聲再次發揮影響力，或許預示了2018年的情勢。」



美元兌日圓、英鎊和歐元微幅走低，兌澳元、南非貨幣蘭特和韓元等高收益貨幣也走軟。



香港股市上漲0.9%，上海股市收高0.6%，澳洲雪梨股市也上漲0.3%。



不過，日本東京股市收跌0.6%，主因午後日圓走強引發市場拋售，投資人也擔心北韓再次試射飛彈。



南韓宣布將禁止匿名交易虛擬貨幣，並將打擊利用這類貨幣洗錢的活動後，比特幣挫跌超過1800美元或11%，一度跌破1萬4000美元，稍後小幅回彈至1萬4346美元。



根據彭博，比特幣今年一路狂飆，從1月低點攀升至本月稍早破紀錄的大約1萬9500美元，大漲超過25倍。（譯者：中央社劉文瑜）1061228