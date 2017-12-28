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義大利解散國會 明年3月大選後政局難料

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大同現增案爭議 公司重申遵守規範

發稿時間：2017/12/28 21:43

最新更新：2017/12/28 21:43

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（中央社記者吳家豪台北28日電）大同公司董事會近期通過辦理現金增資等4項決議，市場派股東質疑權益受損；大同今天晚間重申，所有議案均經過內部審慎評估及董事會充分討論，並恪遵相關規範辦理。

大同公司市場派代表欣同公司今天發布新聞稿表示，大同董事會在12月21日通過包括以每股面額新台幣10元辦理現金增資5億股等4項決議，因現金增資消息曝光、股價重挫而蒸發的45億元市值，已經損及股東權益。

另外，欣同指出，股東也擔憂特定人士透過私募，鉅額的價差款項恐將落入私人口袋，這部分也將由檢調單位查明，並呼籲大同公司派停止損害股東權益的增資案。

對此，大同晚間發出聲明表示，針對不實指控，重申大同向來嚴格遵守主管機關相關法令與規定，內部也明訂嚴格的管控制度以為遵循，董事會所有議案均經過內部審慎評估及充分討論，並恪遵相關規範辦理。

大同強調，過去數年投資於綠能與智慧能源系統產業，不僅契合政府大力推動的前瞻計畫，且已在相關的節能綠能領域上建立許多實績，大同電力相關經驗結合綠能節能的技術，不僅是公司長遠的發展目標，更是台灣能源結構轉型、節能減碳與提升能源效率等關鍵政策的重要後盾。

大同表示，在此業務推展的關鍵時機上，董事會一致通過現金增資的決議，改善財務結構充實營運資金，並藉此快速擴大在太陽能電廠及智慧系統等業務規模及市占率，強化集團在太陽能產業的整體競爭力。

大同指出，董事會通過的決議是在額定股本內對原股東的現金增資，大同從未涉入股市，對於股價是否遭人為操縱，大同無從得知，並籲請主管機關嚴查，保護善良投資人。

另外，主管機關已於日前針對大同股票於12月18日至22日止的價格波動過度劇烈情事，依規定自12月25日起降低融資比率一成及提高融券保證金一成。1061228

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