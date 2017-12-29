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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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不想人擠人 6成上班族無意參加跨年晚會

發稿時間：2017/12/29 12:43

最新更新：2017/12/29 12:43

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（中央社記者邱柏勝台北29日電）跨年活動盛事來臨，但據1111人力銀行調查，近6成上班族未安排外出跨年活動；就算安排外出跨年，亦有逾5成受訪者將花費控制在新台幣2000元以下，主因是預算不足，或不想人擠人。

1111人力銀行今天公布「上班族跨年元旦連假規劃調查」，調查顯示，超過9成的上班族有放假，但卻有近6成的上班族沒有安排外出跨年活動，主要原因包括不想去人擠人（54.4%）、跨年活動了無新意（23.8%）、景氣不好不想花錢（19.7%）以及天氣冷不想出門（13.9%）、家中有小孩不適合（13.9%）。

而就算安排外出跨年活動，也有53.2%的受訪者預計要將花費控制在2000元以下，更有32.5%的上班族，跨年的預算不想花超過1000元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，每年跨年舉辦晚會的地點都是人擠人，以台北101為例，過去幾年信義區都會擠進超過百萬人，今年台北101砸下6000萬元，除了煙火秀還結合LED燈網，讓跨年更有看頭，但人潮洶湧也讓不少上班族望之卻步，不但要提前擠進晚會周邊卡位，倒數結束後還要大費周章擠出會場，再加上每年跨年活動大同小異，使上班族寧可選擇在家跨年。

此外，李大華表示，今年的景氣在10月份突然轉涼，日前國發會公布的景氣對策信號也在年底變燈，燈號終結連續三個月代表景氣穩定的綠燈，轉為等待轉向的黃藍燈，不能說景氣已反轉，但代表的是景氣復甦動能不夠強、不夠全面，成長力道趨緩，也讓上班族在跨年預算上縮水。

而面對農曆年後的轉職潮，也有2成3的上班族準備提前起跑，趁著元旦連假找工作，希望有充足時間修改履歷（35.2%）、也想藉著先投履歷/提前卡位（26.6%）。

李大華表示，想要在新的一年找到好職缺，建議上班族應該要提前起跑，預期來年的人力需求，不少公司都會提前開啟職缺，有意轉職的上班族，可以趁著連假空檔，將履歷、相關資歷與作品準備完善，因應企業主求才的需求。

為了解上班族元旦連假規劃，1111人力銀行進行「上班族跨年元旦連假規劃調查」，調查期間自12月14日至12月28日，進行立意抽樣調查，有效樣本數1114份，信心水準95%，正負誤差值為2.94個百分點。1061229

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