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備用容量率15%入法 電業新市場可望成形

發稿時間：2017/12/29 14:16

最新更新：2017/12/29 14:16

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（中央社記者黃雅娟台北29日電）能源局公布備用供電容量管理辦法，包括台電及其他發電業，備用容量率必須達15%以上，最快108年達標，台電應在6個月內提出相關計畫；未來備用容量甚至可能形成新的交易市場。

經濟部能源局日前公告備用供電容量管理辦法，因應電業法今年1月底修法，將備用容量率15%正式入法，未來不管是台電或是其他發電業，備用容量率應達15%以上。

經濟部能源局副局長李君禮接受中央社記者訪問時表示，備用容量率背後代表的是停電風險及機率，如果電力穩定度要達到千分之999，風險就是千分之一，需要準備的備用容量就是15%。

李君禮指出，過去台灣只有台電一家發電業，備用容量可以透過政策協調，電業法修法後，未來開放電業自由化，必須讓業者知道應該準備多少備用容量，根據風險初步估算約為15%，發電業者有責任為自己的客戶預備供電的備用容量。

李君禮表示，備用容量入法後，第一個是增加強制力，如果發電業者未達規定的備用容量，根據電業法會有罰則；長久來看，多餘的備用容量可能形成新的交易市場，多餘的發電量可以販賣給其他發電業者，作為備用容量。

能源局官員指出，原訂110年就要達成的備用容量率15%，將根據行政院日前公布指示，提早到108年就要達標，能源局明年初公布自107年起5年備用容量率後，公用售電業者應於6個月內提報計畫，說明如何達到備用容量率要求。

根據電業法27條規定，一定裝置容量以下的再生能源發電業，將不受備用容量規範，離岸風電容量為20MW、陸域風電為10MW，其他類型再生能源則為5MW。

台電發言人林德福表示，關於備用容量的規劃，台電會依照時間期程及目標值提出規劃。

對今年的備用容量率7%，明年目標要達到11%、後年要到15%，平均每年要增加4%一事，林德福回應，台電107年大林新2號機、108年林口新3號機及通宵2號機上線，加上機組除役的量會比新增再少一些，可望提高備用容量。

台電董事長楊偉甫日前接受中央社專訪時表示，未來發電一定是燃煤減、燃氣增，台電的燃煤電廠除役後考慮「備而不用」，像買保險一樣，藉此提高台電的備用容量率。1061229

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