台股首度萬點封關 短線反彈格局有望延續

（中央社記者吳家豪台北29日電）受新台幣早盤大幅升值、蘋概股回穩等因素激勵，台股今天首度在萬點之上封關，但季線得而復失；投顧認為，元旦後外資歸隊，加上新台幣近期強勢，指數短線反彈格局有望延續。



台股加權指數今天在蘋概股回穩、原物料及傳產股龍頭撐盤表現下，盤中一度大漲92點，但突破季線約10646點後面臨反壓，尾盤買方大單敲進，指數終場收在10642.86點，上漲75.22點，漲幅0.71%，成交值新台幣1089.06億元。電子股漲0.85%，金融股漲0.19%。



蘋果公司（Apple）股價重挫一日後回穩，帶動蘋概股跌深反彈，外資轉賣為買的權值電子股鴻海今天續揚0.95%、收95.2元；台積電帶量長紅，大漲1.55%、收229.5元；大立光盤中震盪翻黑，終場下跌0.5%、收4020元，守住4000元整數關卡。



傳產股台塑、南亞分別上漲1.86%、0.91%，原物料族群的台化、台苯也大漲2.49%、1.57%。



金融股漲跌互見，富邦金跌0.2%、收50.7元；國泰金跌0.56%、收53.5元；兆豐金漲0.42%、收24.05元；中信金漲1.23%、收20.5元。



國泰證期今天表示，面臨元旦長假，外資操作仍相對保守，市場上假期前觀望氣氛仍重，但量能已緩步回升，預期台股指數有望持續震盪向上，後續等待元旦後外資歸隊，加上新台幣近期強勢影響，外資回籠有望轉為偏多操作，短線指數反彈格局有望延續。1061229