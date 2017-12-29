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台股萬點封關 投顧看好首季多頭氣勢

發稿時間：2017/12/29 14:33

最新更新：2017/12/29 14:49

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台北股市29日開高走高，收盤漲75.22點，為10642.86點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元。中央社記者董俊志攝　106年12月29日台北股市29日開高走高，收盤漲75.22點，為10642.86點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元。中央社記者董俊志攝　106年12月29日

（中央社記者江明晏台北29日電）台股今天封關，上漲75.22點，收在10642.86點，是台股首度萬點封關，投顧看好明年首季延續氣勢，全年高點上看11500點，但今年基期高漲幅恐受限，充沛資金仍是關鍵。

台北股市今天收盤上漲75.22點，為10642.86點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元；台股今天收盤創下史上首見封關日站上萬點紀錄。統計台股今年全年指數上漲1389.36點，全年指數漲幅15%。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股大格局依舊跟隨美股走勢，美股基本面有望續強，但隱憂是9年以來有8年都漲，且漲幅都在20%之上，加上縮表升息的因素恐在樂觀氛圍下被忽略，市場必須留意。

值得注意的是，今年是台股有史以來年終封關收在萬點之上，儲祥生表示，今年指數衝高，第2年確實會有壓力，不排除有下修幅度，但看好明年首季會延續氣勢一路上攻，第2季、第3季則要留意全球經濟景氣，全年高點上看11500點。

元富投顧總經理劉坤錫表示，台股預估明年1月會繼續高檔盤整，但今年高點10882點壓力重，得看量能充沛度，以及資金在壓力區是否加碼進場，否則將會面臨較大的震盪。

展望全年，得看全球經濟變化，首季末景氣將有小高點出現，要觀察是否可對股市帶來激勵作用，第2季末則要關注歐洲央行在QE上的動作，均為台股變數牽動下半年走勢。整年度來說，越過今年10882高點的機會存在，以台股在經濟基本面的角度推估，預估可攻上11200點，但資金充沛與否仍扮演關鍵角色。

展望明年，兆豐投顧表示，從資金面與基本面來看，1月行情普遍偏多看待，因為沒有系統性風險，加上美股要公布的財報與台積電法人說明會都預料「不會太差」，加上美元走弱、台幣升值，期待買盤回補，但技術面就不太理想，因為逢高已有些壓力，恐先整理再拉高。

兆豐投顧進一步說，今年股價基期高，明年指數高點雖上看11500點，但上漲空間已不多，但若從基本面的角度來看，今年上半年業績平淡，下半年成長力道轉強，因此明年上半年業績成長數字會漂亮，但第2季後就要開始留意成長率減緩的問題，得觀察市場如何解讀。

國泰證期表示，即將面臨元旦長假，外資操作仍相對保守，後續等待元旦後外資歸隊，加上新台幣近期的強勢影響，外資回籠有望轉為偏多操作，短線指數反彈格局有望延續，指數將持續往季線靠攏。

蘋概股近期跌深反彈，尤以大型電子權值股強勢更為明顯，國泰證期認為，主要因短線市場對於iPhone銷量表現過度悲觀，超跌下出現反彈，預期短線銷售數字仍維持正向，電子族群反彈格局有望延續，但明年首季即將步入淡季，操作應以技術面為原則。1061229

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