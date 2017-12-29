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太陽能大聯盟合併案 國發基金投資定了

發稿時間：2017/12/29 19:40

最新更新：2017/12/29 19:40

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（中央社記者陳政偉台北29日電）太陽能大聯盟合併案受矚，新日光向國發基金申請投資新台幣22億元。據知情人士透露，國發基金管理會決議支持合併案並參與投資，但金額與細節仍在最後研議中。

為協助國內傳統產業創新轉型，政府去年透過國發基金成立1000億元產業創新轉型基金，透過與民間投資人共同投資方式，為現有企業挹注資金。

太陽能業者昱晶能源、昇陽光電及新日光能源科技合組太陽能大聯盟，雖合併案仍在進行中，但合併後的存續公司新日光，已分別向經濟部所管耀華玻璃公司管理委員會、國發基金各申請投資23億元及22億元。一旦國發基金參與投資，將成為新日光公司具指標性的重要股東。

但外界質疑，這3家公司虧損連連，再加上昇陽科爆發勞資爭議，國發基金不該投資嚴重虧損且未善待勞工的公司。

國發基金副執行秘書蘇來守日前表示，國發基金管理會除將評估審議3家公司合併可行性與未來發展性，並討論對產業發展所達到的效益，是否合乎投資利益外，也會嚴格審核公司轉虧為盈的可能性與勞資關係和諧性。

經過第一階段政策評估，12月13日召開第二階段投資評估審議會，27日再開第三階段管理會並做成決議。

據27日會議的與會者向中央社記者透露，管理會最後決議，原則上同意支持合併案並參與投資。但在投資金額與細節部分，還需要做最後確認。

國發基金在今年6月通過產業創新轉型基金首個投資計畫，參與認購紡織業的如興股份有限公司，投資金額14.88億元，期望擴大營運後，成為全球第一大牛仔褲製造商。12月中，再參與投資三顧股份有限公司現金增資1億元，協助以代理銷售電子零件業務為主的三顧跨足再生醫學領域。1061229

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