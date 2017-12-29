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台股週線3連紅 元月行情有影

發稿時間：2017/12/29 20:08

最新更新：2017/12/29 20:08

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（中央社記者田裕斌台北29日電）台股封關日走勢強勁，尾盤強拉35點，週線演出3連紅，分析師表示，技術指標轉強，看好外資後續回補力道，台股元月行情有影。

根據台灣證券交易所統計，本週加權股價指數上漲105.59點，漲幅約1%，台灣50指數上漲81.23點，漲幅約1.03%，寶島股價指數上漲116.87點，漲幅約0.96%；產業別指數方面，以玻璃陶瓷類指數上漲9.52%漲幅最大，光電類指數下跌2.46%跌幅最大，未含金融類指數上漲101.27點，漲幅約1.13%，未含電子類指數上漲225.08點，漲幅約1.58%，未含金融電子類指數上漲264.64點，漲幅約2.18%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額新台幣4914.47億元，全體上市股票成交金額4535.28億元，股票成交量週轉率1.55%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類886.15億元、占19.54%，半導體類857.59億元、占18.91%，光電類616.7億元、占13.6%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類6.38%、電機機械類3.31%、塑膠類3.07%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共246個交易日，集中市場總成交金額25兆7982.69億元，市場日平均成交金額1048.71億元，股票成交量週轉率83.81%，股票日平均成交量週轉率0.34%。

截至12月29日止，全體上市公司市值新台幣31兆8319.36億元，較12月22日增加3206.61億元，增幅約1.02%。1061229

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