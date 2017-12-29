/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

金融監理沙盒三讀通過 學者：助打世界杯

發稿時間：2017/12/29 20:51

最新更新：2017/12/29 20:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）台版監理沙盒「金融科技發展與創新實驗條例」今天三讀通過，學者看好透過監理沙盒的推動，在創新能量帶動下，有助新創、中小事業發展，還可實現金融業打亞洲杯、世界杯願景。

立法院今天三讀通過台版監理沙盒「金融科技發展與創新實驗條例」，明定金融監督管理委員會核准辦理創新實驗期間以一年為限，可延長一次，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過3年，為全球最長實驗期。

中華經濟研究院研究員王儷容強調，台版監理沙盒的通過，對台灣來說是很重要的開端，不僅可讓新創團隊在豁免機制下，有發展的空間，也可讓政府透過監理沙盒機制，了解產業的運作並適時調整法規。

王儷容解釋，台灣在金融相關業務及商品法規，多採正面表列而非負面表列，也就是「沒有列在表上的完全不能做」，再加上民粹，使得主管機關不敢放手推動創新，讓台灣陷入進退維谷窘境，如今台版監理沙盒的通過，正好呼應總統蔡英文對新創、中小企業的重視。

「舉雙手贊成」台灣綜合研究院院長吳再益再三強調，台版監理沙盒三讀通過，顯示台灣雖然在金融科技的發展上起步較慢，但台灣勇於跨出去，面對事實，讓台灣未來在金融科技的發展上跨出了重要的一步。

吳再益指出，任何產業都不能只固守本土市場，台灣過去在金融領域相對保守，面對外在嚴峻的挑戰，透過台版監理沙盒實施，可讓台灣的金融商品推陳出新，實現台灣金融業打亞洲杯、世界杯的願景。1061229

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP