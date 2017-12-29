外資股利稅率調至21% 元旦起施行

（中央社記者邱柏勝台北29日電）稅改方案仍在立法院協商期，但財政部今天已先發布「各類所得扣繳率標準」，將外資股東獲配股利或盈餘扣繳率，自20%調高為21%，明年元旦起施行。外資明年投資台股，租稅負擔將提高。



為縮小內外資股利所得稅率差距，增加國內投資誘因與吸引高階人才，財政部提出稅改方案，除將綜所稅最高稅率級距由45%調降至40%，取消兩稅合一設算扣抵制，股利所得改採抵減稅額合併計稅、與單一稅率分離課稅二擇一制。另將外資獲配股利或盈餘扣繳率，由20%調高至21%。



此外，為回饋受薪階級，財政部也大幅提高三項扣除額，其中標準扣除額從新台幣9萬元調高為11萬元，薪資與身心障礙特別扣除額，則分別由12萬8000元調高至18萬元。相關法案已逕付二讀，目前正在立法院協商期間。



然而，財政部今天修正發布「各類所得扣繳率標準」，率先將外資股東獲配股利或盈餘扣繳率調高為21%，西元2018年元旦起施行，外資股利所得稅率提高，已經成為定局。



財政部官員解釋，稅改方案包含法律修正及子法規修正兩部分，其中股利所得稅制與扣除額涉及所得稅法修法，因此須經立法院通過，但外資股利所得扣繳率屬行政命令，財政部已獲法律授權，只要報請行政院核定通過、經立法院備查即可。



官員說明，目前所得稅法修正案仍在立法院審議中，若經立法院三讀通過，生效日為2018年1月1日，後年申報所得稅時適用。不過，財政部每年年底前需公告下個年度的各類所得扣繳率標準，若等到所得稅法修法三讀通過，才公告新年度的扣繳率標準，將來不及在明年適用，且無法回溯課徵，因此必須先調整明年外資的股利扣繳稅率。



財政部表示，此次調高外資獲配股利或盈餘之扣繳率1個百分點，可使內外資股東租稅負擔趨於衡平，調整後與其他國家如韓國（22%）、德國（26.375%）、美國（30%）相較，仍具國際競爭力。外資若為台灣租稅協定夥伴國之居住者，仍得適用該協定所定股利上限稅率，權益不受影響。1061229