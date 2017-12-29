/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

外資股利稅率調至21% 元旦起施行

發稿時間：2017/12/29 21:09

最新更新：2017/12/29 21:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北29日電）稅改方案仍在立法院協商期，但財政部今天已先發布「各類所得扣繳率標準」，將外資股東獲配股利或盈餘扣繳率，自20%調高為21%，明年元旦起施行。外資明年投資台股，租稅負擔將提高。

為縮小內外資股利所得稅率差距，增加國內投資誘因與吸引高階人才，財政部提出稅改方案，除將綜所稅最高稅率級距由45%調降至40%，取消兩稅合一設算扣抵制，股利所得改採抵減稅額合併計稅、與單一稅率分離課稅二擇一制。另將外資獲配股利或盈餘扣繳率，由20%調高至21%。

此外，為回饋受薪階級，財政部也大幅提高三項扣除額，其中標準扣除額從新台幣9萬元調高為11萬元，薪資與身心障礙特別扣除額，則分別由12萬8000元調高至18萬元。相關法案已逕付二讀，目前正在立法院協商期間。

然而，財政部今天修正發布「各類所得扣繳率標準」，率先將外資股東獲配股利或盈餘扣繳率調高為21%，西元2018年元旦起施行，外資股利所得稅率提高，已經成為定局。

財政部官員解釋，稅改方案包含法律修正及子法規修正兩部分，其中股利所得稅制與扣除額涉及所得稅法修法，因此須經立法院通過，但外資股利所得扣繳率屬行政命令，財政部已獲法律授權，只要報請行政院核定通過、經立法院備查即可。

官員說明，目前所得稅法修正案仍在立法院審議中，若經立法院三讀通過，生效日為2018年1月1日，後年申報所得稅時適用。不過，財政部每年年底前需公告下個年度的各類所得扣繳率標準，若等到所得稅法修法三讀通過，才公告新年度的扣繳率標準，將來不及在明年適用，且無法回溯課徵，因此必須先調整明年外資的股利扣繳稅率。

財政部表示，此次調高外資獲配股利或盈餘之扣繳率1個百分點，可使內外資股東租稅負擔趨於衡平，調整後與其他國家如韓國（22%）、德國（26.375%）、美國（30%）相較，仍具國際競爭力。外資若為台灣租稅協定夥伴國之居住者，仍得適用該協定所定股利上限稅率，權益不受影響。1061229

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP