AMC錢進都更鬆綁 量能可逾2000億元

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）金管會表示，配合政府都市更新政策，加上為使金融機構轉投資的資產管理公司（AMC）功能轉型，將放寬業務項目，即資產管理公司用於都更的墊付款可超過新台幣2000億元。



金融監督管理委員會今天宣布放寬資產管理公司業務項目，以利AMC配合推動政府都市更新政策，發函後即可適用。



銀行局局長邱淑貞表示，AMC業務主要以處理不良債權為主，然而，金融機構資產品質提升，不良債權案件大幅減少，AMC功能有轉型的需求，另一方面，適逢政府近期加速推動都更及老舊房屋的重建列為優先政策，因此，金管會除鼓勵金融機構積極參與都市更新業務外，並進一步放寬金融機構轉投資的資產管理公司業務項目。



邱淑貞指出，本次放寬增訂「危老條例」作為AMC辦理債權整合及墊付款項業務的法令依據。



邱淑貞強調，儘管現行AMC承作墊付款項總額已可達淨值的7倍，但囿於公司法第15條，公司間或與行號間有短期融通資金的必要者，融資金額不得超過貸與企業淨值40%的限制，使得目前AMC墊付款業務僅100多億元。



邱淑貞表示，本次放寬突破了公司法第15條限制，即AMC墊付款可實際達淨值的7倍，承作量能將可超過2000億元。



根據金管會統計，目前金控、銀行轉投資的AMC有17家，包含上銀、中華開發、開發工銀、中華成長三、中華成長四、新光行銷、金陽信、板信、華南金、富邦、中國信託、元大國際、台新、兆豐、第一金、合作金庫以及遠銀。



此外，本次還放寬AMC可轉投資都市更新服務公司，但持股比率不得超過5%，且金控公司或銀行應督導AMC訂定轉投資計畫及相關控管機制，並提報董事會；AMC受金控公司或銀行委託擔任都市更新實施者，可挹注資金；AMC得擔任金控公司或銀行集團外的不動產都市更新實施者。1061229