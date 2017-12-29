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印度政府警告 比特幣如龐氏騙局恐崩盤

發稿時間：2017/12/29 21:18

最新更新：2017/12/29 21:18

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（中央社新德里29日綜合外電報導）印度政府今天對比特幣在內的加密貨幣投資發出警告，將這些貨幣比作「龐氏騙局」。印度也成為繼南韓和以色列之後，最新一個強烈呼籲謹慎看待加密貨幣的國家。

法新社報導，儘管加密貨幣的交易活動大增，價格也飆漲，但印度財政部發布聲明指出，這類貨幣「並不具有內在價值，也缺乏任何種類資產作為擔保」。

聲明還表示：「這存在真實且升高的投資泡沫風險，如同龐氏騙局（Ponzi scheme），結局可能是突然長久崩盤。」聲明呼籲消費者抱持「極度謹慎態度，以免受困於這類騙局」。

價格劇烈波動的比特幣，本月衝上1萬9500美元的歷史新高水準後，投資人獲利了結，如今價格已跳水近40%。

以色列政府25日才宣布將採取行動，在他們能夠監管數位貨幣相關交易活動前，禁止業務主力為加密貨幣的企業在特拉維夫（Tel Aviv）股票市場交易。

在加密貨幣交易溫床的南韓，政府昨天也宣布，將禁止匿名交易虛擬貨幣。（譯者：中央社張正芊）1061229

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