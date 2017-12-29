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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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跨境電商明年將課營所稅 臉書也要繳

發稿時間：2017/12/29 22:05

最新更新：2017/12/29 22:05

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（中央社記者邱柏勝台北29日電）財政部下週發布跨境電商營所稅課徵規定，領先全球訂出簡化課稅方式，將可確保在台銷售電子勞務的跨境電商業者如Facebook、Uber、Agoda等，都願意如實報稅，並可望減少消費者負擔。

跨境電商營業稅登記新制5月上路，截至目前為止已有逾70家跨境電商來台登記，且有70家營業中，包含社群網站Facebook、訂房網站Agoda、Expedia，叫車平台Uber，App Store、Android Play等平台業者，以及Amazon等電商，都已來台登記，申報情形良好。財政部估計，跨境電商營業稅登記新制上路首年，營業稅收上看新台幣18億元。

財政部再接再厲，近期制定出跨境電商營所稅課徵規定。賦稅署副署長宋秀玲表示，目前經濟合作暨發展組織（OECD）國家對於跨境電商如何課徵營所稅，尚無一致的標準，「我們可說是領先全球」。

她解釋，目前境外電商販售勞務給我國企業，企業支付款項前會先扣繳20%稅款，但境外電商販售服務給一般消費者，由於消費者無扣繳義務，國稅局難以掌握境外電商的銷售情況，導致稅收流失。在跨境電商營業稅登記新制上路後，有了營業稅資料做基礎，國稅局即可推算境外電商在台灣的銷售情況。

為考量合宜、簡化課稅制度，財政部明定跨境電商營所稅課稅範疇及計稅方式，首先是有無「經濟關聯性」。宋秀玲表示，跨境電商利用網路提供即時性、互動性、便利性及連續性的電子勞務（如線上遊戲、線上音樂等），由於有使用台灣的基礎網路設施，因此就具備「經濟關聯性」，其報酬就屬於我國來源收入。

另外，外國平台業者如Agoda、Expedia等訂房網站，雖在台灣無固定營業處所，但提供消費者預定台灣住房服務，其報酬亦屬於我國來源收入。

至於所得計算方式，宋秀玲表示，跨境電商除可採核實計算所得額並繳稅外，亦可向國稅局申請按營業項目適用同業利潤標準淨利率計算所得，或按平台服務電子勞務業別，依淨利率30%計算所得額，再根據台灣的「利潤貢獻度」，計算應稅所得。

例如，台灣企業付給Facebook新台幣1萬元在國內刊登廣告，屬我國境內所得，依規定辦理適用淨利率30%，利潤貢獻度為100%（因為只在國內刊登），則1萬元中的3000元屬應稅所得（1萬元x30%x100%=3000元），乘以境外企業扣繳率20%後，Facebook此筆交易要繳600元的所得稅，比起原本就源扣繳2000元稅款，還少了1400元。

宋秀玲表示，對跨境電商來說，所得稅新制其實比就源扣繳更加優惠。而新制今年起適用，呼籲跨境電商儘速申請，明年5月就能以新制申報營所稅；至於今年已經就源扣繳20%的部分，亦可以申請退稅。

此外，宋秀玲說，過去不乏聽聞有些跨境電商與境內企業交易，會要求境內企業代繳稅款，「意即交易金額是100萬元，他就要實拿100萬元。」結果境內企業實際必須支出125萬元，負擔大幅增加。新制上路後，跨境電商租稅負擔降低，轉嫁稅負的誘因減少，消費者也有機會減輕負擔。

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