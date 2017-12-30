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關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
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邁向生活 全美多處元旦起調高最低工資

發稿時間：2017/12/30 08:37

最新更新：2017/12/30 08:37

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（中央社記者顏伶如波特蘭29日專電）全美共計18州及20個城市、郡縣，將於1月1日調高最低工資標準。這波調薪讓許多勞工的時薪價碼，朝著15美元的「生活工資」目標，更加邁進一步。

根據美國低薪勞工權益團體「全國就業法計畫」（National Employment Law Project）統計，隨著新年來到，全美共有18個州，以及20個城市、郡縣，當地最低工資標準也將跟著調漲。

近年來，不少勞工權益團體紛紛爭取15美元時薪的最低工資標準，並指出這個待遇才是能讓廣大勞工足以獲得溫飽的「生活工資」（living wage）。不過，美國聯邦政府目前所頒布的最低工資則為時薪7.25美元，這個數字已有十餘年沒有調整。

早在2014年，西雅圖領先全美各大城市，市議會表決通過調高最低工資至時薪15美元，並於2015年實施。從2018年元旦開始，在西雅圖市僱有501名以上員工、而且並未提供員工醫療保險福利的企業，最低工資將進一步調高到時薪15.45美元。

加州森尼韋爾（Sunnyvale）、 山景市（Mountain View），最低工資從1月1日起，都將雙雙調至時薪15美元。

全美各地這波薪資調整當中，從1月1日起，華盛頓州最低工資將調升為時薪11.5美元，亞利桑那州及佛蒙特州最低工資則將為時薪10.5美元，科羅拉多州為時薪10.2美元，夏威夷州與羅德島州均為時薪10.1美元，緬因州為時薪10美元，密西根州為時薪9.25美元，新澤西州為8.6美元，蒙大拿州與俄亥俄州均為時薪8.3美元，佛羅里達州為時薪8.25美元。

相較之下，密蘇里州經過調整之後的最低工資，仍與聯邦政府的最低工資標準差不多，為時薪7.85美元。

紐約州2018年的薪資調整，則因州內城市不同而有差別。紐約市內僱有11名以上員工的企業，最低工資將調為時薪13美元，在紐約市僱有10名以下員工的小型公司，最低時薪則為12美元，全州其他地區最低工資為時薪10.4美元。

在紐約市內，速食業員工最低工資，新年起將調高為時薪13.5美元，在除了紐約市之外的全州其他地區，速食業員工的最低工資，則調高為時薪11.75美元。1061230

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