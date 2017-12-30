台肥推稻草分解有機肥料 每公頃省4千

（中央社記者潘智義台北30日電）台肥表示，使用台肥稻草分解有機質肥料，第一年耕作可增產3%到5%，下期整地時不需再施用基肥，每公頃更可節省基肥費用及施肥工資新台幣3000元到4000元。



台肥透過新聞稿表示，在稻作收割後曝曬2天，以每分地20公斤有機質肥料均勻撒施在稻草上，翻耕完立即進水，保水2週後，即可整地插秧。依行政院農業委員會台中區農業改良場分析結果顯示，土壤表層中稻草粗纖維減少8%，稻稈硬度每平方公分減少80到100克。



台肥董事長康信鴻說，開發「生技10號有機質肥料」，添加技轉自台中農改場「稻草分解菌」，可有效使稻草變黑、變軟及腐爛，讓農業廢棄物稻草再利用成為土壤肥份。



康信鴻說，稻草分解菌可增加農地有機質，解決中南部稻草就地燃燒空氣污染問題。



台肥說，配合農委會「提升稻草再利用率，並降低露天燃燒」政策，日前在台中農改場舉辦「台肥新型稻草分解有機質肥料田間施用成果觀摩會」，展示台肥研發團隊最新推出可幫助分解稻草「農友牌生技10號有機質肥料」及「農友牌生技12號有機質肥料」。1061230