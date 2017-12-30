/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
>rss

台肥推稻草分解有機肥料 每公頃省4千

發稿時間：2017/12/30 12:16

最新更新：2017/12/30 12:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北30日電）台肥表示，使用台肥稻草分解有機質肥料，第一年耕作可增產3%到5%，下期整地時不需再施用基肥，每公頃更可節省基肥費用及施肥工資新台幣3000元到4000元。

台肥透過新聞稿表示，在稻作收割後曝曬2天，以每分地20公斤有機質肥料均勻撒施在稻草上，翻耕完立即進水，保水2週後，即可整地插秧。依行政院農業委員會台中區農業改良場分析結果顯示，土壤表層中稻草粗纖維減少8%，稻稈硬度每平方公分減少80到100克。

台肥董事長康信鴻說，開發「生技10號有機質肥料」，添加技轉自台中農改場「稻草分解菌」，可有效使稻草變黑、變軟及腐爛，讓農業廢棄物稻草再利用成為土壤肥份。

康信鴻說，稻草分解菌可增加農地有機質，解決中南部稻草就地燃燒空氣污染問題。

台肥說，配合農委會「提升稻草再利用率，並降低露天燃燒」政策，日前在台中農改場舉辦「台肥新型稻草分解有機質肥料田間施用成果觀摩會」，展示台肥研發團隊最新推出可幫助分解稻草「農友牌生技10號有機質肥料」及「農友牌生技12號有機質肥料」。1061230

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP