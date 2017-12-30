/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
>rss

行動上網創新高 年輕人買電子書最多

發稿時間：2017/12/30 13:20

最新更新：2017/12/30 13:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳政偉台北30日電）台灣民眾行動上網達87.4%，再創新高，行動閱讀風氣也逐漸養成。據網路書店業者統計，購買國內電子書比率為30歲以下民眾最多，且海外銷售帶動華文出版品向外推展。

國家發展委員會「106年數位機會調查」顯示，一般民眾上網率82.3%及手機族行動上網87.4%，雙雙創新高。

今年推出電子書服務剛滿3個月的網路書店博客來，從這一季的銷售資料中，觀察出電子書閱讀趨勢。

博客來提出數據指出，買過電子書的讀者中，依人次統計為30歲以下讀者占37%為最多，以年度購買金額來看則是40歲以上的讀者貢獻額最高。

誠品本月公布2017年度閱讀報告顯示，雖然閱讀的形式多元，有64%的人過去一年看過電子書，但僅有28%買過。

博客來閱讀推廣TEAM經理吳梅瑜分析，「紙電同步」的整合行銷拉抬效應明顯，且一些案例顯示，在電子書開賣後，帶動紙本書銷售兩倍以上成長。

吳梅瑜說，當紙書做促銷時，同步會為電子書的銷售帶來從4倍到23倍的大幅成長，在未來有更多可以相互搭配的行銷方式帶動閱讀。

值得注意的是，吳梅瑜強調，電子書海外銷售業績占比15%，顯示電子書突破空間界線，將華文出版品向外推銷。

當行動閱讀風氣逐漸養成，吳梅瑜說，根據統計，電子書銷售占比最高可達單書總體銷售的40%，甚至若將紙電的銷量合計，單書排行有可能往前推進三名。1061230

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP