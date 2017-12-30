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南亞科出清美光持股 獲利大進補

發稿時間：2017/12/30 20:22

最新更新：2017/12/30 20:22

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（中央社記者潘智義台北30日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科技今天發布重大訊息指出，所持有的美商美光科技股權已全數出清，第4季處分利益逾新台幣160億元；南亞科與美光合作關係不變。

南亞科技公布，今天出售美商美光科技普通股481萬9286股、每股平均價格約41.298014美元，交易總金額1億9902.7萬美元，處分利益約1億1557.6萬美元（約新台幣34.4億元）。

南亞科技表示，目前為止，累積持有美商美光科技0 股。

南亞科去年底前將華亞科持股賣予美光，同時在11月9日的重大訊息公布，以每股17.29美元，取得美光5778萬138股，持股比例約5.02%，加深與美光的策略夥伴關係。

南亞科今年6月起陸續處分美光持股，至9月20日已處分約一半美光持股，持股比例降至2.55%。

南亞科繼第3季認列新台幣111.65億元出售美光股票實現投資利益後，為增加營運週轉金及償還銀行借款，南亞科持續不斷處分美光持股。

南亞科第4季處分美光股票獲利約5.57億美元（約新台幣166.2億元）。1061230

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