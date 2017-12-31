大陸環保限產令 績優紡織業：期待轉單效益

（中央社記者韋樞台北31日電）繼中國大陸江蘇昆山停產風波後，廣東珠海與長江三角洲也傳部分企業因空污須限產限排。紡織尼龍和聚酯大廠認為，品牌商客戶未來勢必轉單給穩定供應商，環保績優廠商正期待轉單效益。



市場傳中國大陸昆山市官方以公文要求吳淞江部分流域工業企業全面停產半個月，但最後因擔心影響太大而暫停實施；接踵而至的卻是廣東珠江，及長江三角洲一帶也因為空氣污染和水污染而限產。



全台灣尼龍粒生產規模最大廠、尼龍布料、聚酯原料廠力麗集團表示，近期頻傳大陸的環保限產令，但究竟真實情形為何不得而知；但確定的是，大陸政府對環保法規的嚴格執行非常明確，未來不符合環保法規的工廠生存不易。



力麗集團認為，大陸政府頒布限產停工令，也會看究竟影響的是什麼樣的廠商，環保績優和劣質廠不會一竿子全打翻，此時能生存下來的就是環保績優廠商，從產業供需情況來看，供給端的量自然會減少。



紡織一貫大廠遠東新也認為，過去幾年大陸政府對產能過剩的產業實施「從供給側改革」的方式逐漸減少供給，但成效似乎不太明顯，但這次是以「環保」為訴求，整個力道完全不同，對於環保績效差的廠商，不是停工就是限產，影響非常直接而立即，未來勢必逐漸被市場淘汰。



遠東新透露，其實過去1、2年紡織供應鏈之中的織染屬於污染較嚴重的部分，已經出現轉單到環保績優廠的情形。



遠東新分析，品牌大客戶要的是生產穩定、質優、符合環保法規和形象的供應鏈，萬一不幸碰上供應鏈之一的廠商被限產或停產，品牌大客戶思考的是供應廠商能否確保如期交貨，否則會影響新品上市和商機，因此不得不全面或部分「抽單」，自然就會發生「轉單」給環保績優的穩定供應大廠。



遠東新更深層思考，這種強調「環保」的趨勢愈來愈嚴格後，將改變整體紡織生態鏈，環保績效差的廠商會因為限產或接不到單被迫離開市場，同時卻會減緩勞動力市場的緊繃，大廠今後召募工人會容易一些。1061231