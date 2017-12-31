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關鍵字： 跨年國道路況周子瑜註冊率

2018跨年拍煙火迎曙光 全台活動懶人包

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跨年夜何處去 百貨及影城營業到凌晨

發稿時間：2017/12/31 13:36

最新更新：2017/12/31 13:45

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（中央社記者朱則瑋台北31日電）2108年即將到來，部分百貨公司營業時間延長至隔天凌晨1時，影城也延長營業至凌晨3時，讓民眾可在新年第一天好好慶祝。

2017年最後一天，百貨、影城延長營業時間，因應龐大跨年人潮，美麗華百樂園除了舉辦跨年晚會活動，包括百貨、超市、餐廳營業時間皆延長至元旦凌晨1時。

台北京華城從今天上午11時營業至晚上10時30分，喜滿客京華影城則延長至元旦凌晨3時，多部熱門影片都加開午夜場，民眾參加完跨年晚會，還能看電影放鬆一下。

信義商圈鄰近台北跨年活動現場，還能近距離觀看台北101煙火，微風松高店及信義店、新光三越台北信義新天地維持原營業時間；不過，部分餐廳及影城營業時間都有延長。

微風松高信義店多家餐廳推出跨年夜套餐，像是掌門精釀啤酒、TEXAS ROADHOUSE、海壽司、Trine&Zen、台北47 、Morton's、丸本陣、INPARADISE饗饗等餐廳都延長營業至元旦凌晨零時至1時30分不等。

新光三越台北信義新天地八兵衛黑毛屋延長到晚上10時30分，教父牛排延長到元旦凌晨零時，老乾杯則延長至元旦凌晨2時。

統一時代百貨則比照週五、週六營業時間，延長至晚上10時，而百貨2樓的餐廳TGI Fridays，則延長營業時間至元旦凌晨2時。

誠品生活信義店書店提前至晚上10時打烊，商場則維持正常營業時間，但百貨6樓 Just Grill餐廳推出「跨年限定消夜場套餐」，可邊品嘗美食邊欣賞101煙火秀，採預約入場，營業至元旦凌晨零時30分。

誠品生活松菸店正常營業至晚上10時，至於電影院則延長至晚上11時。

而遠東SOGO百貨及遠東百貨各分店皆維持正常營業時間；不過，SOGO忠孝、復興、敦化、天母、中壢、高雄分店都安排爵士、熱舞、市集等各式跨年活動，吸引消費者上門。1061231

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