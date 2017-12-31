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吸引專業人才 泰國推4年智慧簽證

發稿時間：2017/12/31 13:45

最新更新：2017/12/31 14:26

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zoom in 泰國政府預計2018年元月中旬推出有效期4年的智慧簽證，以吸引特定產業專業外國人士到泰國，家人同享4年簽證，沒有申請年齡限制，圖下方為泰國工作證和上方的非移民簽證。中央社記者劉得倉曼谷攝 106年12月31日泰國政府預計2018年元月中旬推出有效期4年的智慧簽證，以吸引特定產業專業外國人士到泰國，家人同享4年簽證，沒有申請年齡限制，圖下方為泰國工作證和上方的非移民簽證。中央社記者劉得倉曼谷攝 106年12月31日

（中央社記者劉得倉曼谷31日專電）泰國政府為配合Thailand 4.0和東部經濟走廊計畫，預計明年元月中旬推出單次有效期4年的智慧簽證，吸引特定產業的外國專業人才前來泰國，家人也同享4年簽證。

泰國移民局官員透露，這項計畫是在2016年3月提出，主要提供給每月收入超過20萬泰銖（約新台幣19萬元）的外籍人士，限制在資訊科技（IT）、機器人、高科技產業和醫療照護等領域的專業人才，也允許外國投資者申請智慧簽證，最低投資額度尚未公布。

移民官員表示，此一智慧簽證將允許外國人一次取得4年效期的泰國簽證，同時家人也同步擁有4年有效簽證，申請者沒有年齡限制。智慧簽證的申請細節將在年後公告，預計最快1月中旬可以開放申請。

官員說，在智慧簽證的草擬辦法中，將免除申請者申請工作證和每90天到移民局報到一次的規定，這兩項便民措施最後能否通過，需待辦法公告後才能得知。現行養老簽證與學生簽證等非移民簽證的持有人，在泰國停留期間每90天必須向移民局報到一次。1061231

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