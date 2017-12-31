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海外購屋停看聽 業者：3到5年重新檢視

發稿時間：2017/12/31 14:26

最新更新：2017/12/31 14:26

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（中央社記者韋樞台北31日電）台灣房價高、投報率低，導致近年海外購屋蔚為風氣。台灣搜房創辦人楊建傑發現，赴海外購屋者多為國內有房產者，建議最好不要複製台灣買房的頻繁交易，至少3到5年重新檢視資產。

楊建傑表示，過去一年舉辦許多場海外購屋投資說明會，這些準買家過半數曾有國內置產經驗，而且以英、美、日本、泰國等國家房地產詢問度最高，各房型中以單身公寓最受青睞。

楊建傑表示，華人有土斯有財的觀念，加上長久以來台灣不動產價值整體向上，「房價只漲不跌」的想法深值人心，無意間養成民眾投資房產致富，即使眼下台灣市況蕭條，不少投資人仍願意複製台灣經驗跨海布局，恰好解釋何以海外準買家多數曾在國內置產。

在選擇投資房產的國家方面，又以泰國前景詢問頻繁。楊建傑分析，泰國經濟發展好似1970年代到90年代的台灣，出口成長、利率穩定，與馬來西亞、印尼、菲律賓並稱「亞洲四小虎」；泰國商務部（MOC）統計截至2017年6月依「外商法」所核發的商業登記證，共計5207張，顯示外國人在當地活動頻繁。

這些外商首推首都曼谷中心商務區（CBD）房地產需求，泰國在東協崛起的加持下，首都曼谷的市容日新月異，BTS、MRT兩大城市鐵道系統沿線新建公寓成為各國資金追捧的焦點。泰國現階段的房地產特色好似當年台灣，房價漲幅出色，是投資人買單的主要動力。

在日本房地產方面，楊建傑說，日本觀光爆炸性成長，熱門旅遊城市客房需求激增，大阪因不動產取得成本優於東京，酒店型公寓物業獲利可達6%；由於附帶開發商原價回購的保本優勢，詢問度不輸一般住宅。

另外，英國與美國是先進國家之首，租賃制度高度發展、配套完善，都會區公寓每年的淨租金報酬率上看7%到8%、兼有強勢貨幣收入，也促使房市交易回溫。

不過，楊建傑表示，海外多數國家為防炒作，短期買賣恐被課以高額資本利得稅，因此不建議頻繁交易；投資人可每3到5年重新審視布局，以免大好獲利遭受稅費及匯損的侵蝕。1061231

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