超商拆門迎跨年商機 業者看好業績大增

（中央社記者朱則瑋台北31日電）在跨年活動的「一級戰區」信義商圈，超商業者準備大量備品，並拆除玻璃門應戰，萊爾富鄰近商圈4間分店單日業績，可望比平日成長10倍；統一超商也估計有2到3成業績增幅。



台北市今晚跨年活動將湧入龐大人潮，中午過後已出現明顯人多情形，超商業者看準商機，拆除玻璃門，確保可湧入更多民眾，萊爾富表示，啤酒、關東煮、餅乾類將是熱賣商品選項，預計鄰近信義商圈的4間分店單日業績將達新台幣150萬元，比平日成長10倍。



萊爾富指出，今年台北市跨年活動除了煙火依舊具吸引力，表演卡司有韓國藝人Rain等大咖助陣，帶動人潮增長，因此，看好業績會比去年更加亮眼，將調派超過100名人力支援。



統一7-ELEVEN則在跨年前2個月，就啟動周全作戰計畫，除跨年當天凌晨拆除自動門、座位區、加裝輕便型結帳櫃台及水電、機器設備，也調整門市動線，使用紅龍分流、尖峰時段規劃專人引導人潮動線，並出動多台物流專車，當作小型行動倉儲中心，因應跨年期間上萬人潮供貨量。



7-ELEVEN表示，靠近信義商圈10多間分店都會拆門因應人潮，並且將跨年客群分為「派對動物族」、「追逐日出族」、「在宅歡聚組」，加量準備輕便雨衣、口罩、褲襪、娛樂用品(如撲克牌、骰子)、發熱衣、暖暖包、圍巾、手套等商品，希望提升銷售表現。1061231