海外網購免稅門檻降 網購族省稅3招

（中央社記者邱柏勝台北1日電）自今天起，進口貨物免稅門檻從新台幣3000元降至2000元，且半年進口次數超過6次的頻繁進口者，不適用小額免稅優惠。但非以營利為目的的海外網購族，想免稅仍有3招可因應。



立法院2016年修正關稅法，海外網購半年進口逾6次的「頻繁進口」者，不適用進口貨物小額免稅規定，已於2017年7月1日上路。而為避免稅基流失、避免有心人士「化整為零」逃稅，並解決國內外業者不公平競爭，財政部進一步將進口貨品免稅門檻由3000元調降至2000元，並於今年1月1日實施。



這對習慣在淘寶、Amazon等海外網購平台購物的一般民眾來說，進口貨物免稅門檻降低確實造成影響，也引發許多消費者不滿。



財政部表示，之所以修法，是因近年海外網購興盛，許多民眾考量方便性與價格，常常在淘寶、Amazon等跨境電商網站購買商品。但在國內電商買商品，無論多少金額都要課稅，因此產生不公平競爭。免稅門檻調降不是為了稅收，而是為了公平，讓本國勞務與外國勞務接軌。



有位時常在日本網購民眾接受中央社記者訪問時表示，國內代理商自己賣太貴，照日圓原價加消費稅、運費，都比他們在台灣賣的還便宜得多，台灣售價就算比日本貴2成，她都願意直接在國內買，「因為加運費跟手續費其實也挺麻煩的，偏偏台灣就是貴到不合理」。



不過，也有民眾表示，代理商成本還包括關稅、人事、水電、倉租、庫存等成本，只要價錢不是太離譜，有時在考量安心、保固或時效上，還是會選擇在台灣購買。



而面對新制變革，非以營利為目的的海外網購族，若不想被課稅，仍有3種因應方式。首先是最單純的方法，就是單次購物金額不超過2000元。但這方式的缺點，就是海外運費占每次購物金額的比重增加，相對不是很划算。



其次，就是控管網購次數。由於現在半年內進口超過6次，就會被視為頻繁進口者不適用免稅規定，因此網購族可以將網購次數控制在「上半年6次、下半年6次」，即可避免被視為頻繁進口者遭課稅。當然，仍須滿足單次購物在2000元以下的規定。



最後，若真的太常「手滑」，忍不住想買海外商品，就只能號召親朋好友幫忙購買，讓商品寄到不同的收件人與地址。



在購買前，消費者可以自行衡量海外網購商品與國內商品的價差，是否遠高於產品保固、售後服務等隱形成本的費用，以及所需負擔的稅負成本，再做決定。1070101