/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元旦升旗日出國道路況謝金燕
>rss

大樂透連15槓 頭彩上看4億元

發稿時間：2018/01/01 12:59

最新更新：2018/01/01 13:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
連槓15期的大樂透，2日頭彩獎金將上看新台幣4億元。（中央社檔案照片） 連槓15期的大樂透，2日頭彩獎金將上看新台幣4億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北1日電）2018年開始，大樂透就有高額頭彩等彩迷投注，連槓15期的大樂透，明天頭彩獎金將上看新台幣4億元，台灣彩券表示，若一注獨得，將創下2014年以來單注第3高頭彩獎金。

根據台灣彩券統計，大樂透連槓15期已創下史上第3長連槓記錄，距離史上最長連槓紀錄的18期連槓，也僅剩3期，頭彩隨時都有開出的機會。

台彩表示，2014年以來，大樂透頭彩曾在2015年6月2日出現單注最高4.91億元，同年3月24日也曾出現過4.59億元的單注頭彩獎金。

投注站業者也分析，隨著跨年後農曆新年腳步逐漸逼近，彩券傳統旺季即將到來，預估在高頭彩的刺激下，大樂透買氣將會逐漸加溫，包括包牌客、合資客也都會明顯增加。

此外，台彩將在3日起開賣農曆年檔期的刮刮樂，首波將發行5款，包括過年限定的「1000萬年終獎金」、「新年快樂」、「100萬年終獎金」等，其中，「1000萬年終獎金」獎金結構大改變，將頭獎1200萬元降至1000萬元，頭獎張數則從2個增加至3個，並取消10萬元及5萬元的獎項，改為1.4萬個2.5萬元取代，目的要彩迷多買「整本」，拚到一張2.5萬元的獎項就會賺到獎金。1070101

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP