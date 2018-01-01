大樂透連15槓 頭彩上看4億元

連槓15期的大樂透，2日頭彩獎金將上看新台幣4億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北1日電）2018年開始，大樂透就有高額頭彩等彩迷投注，連槓15期的大樂透，明天頭彩獎金將上看新台幣4億元，台灣彩券表示，若一注獨得，將創下2014年以來單注第3高頭彩獎金。



根據台灣彩券統計，大樂透連槓15期已創下史上第3長連槓記錄，距離史上最長連槓紀錄的18期連槓，也僅剩3期，頭彩隨時都有開出的機會。



台彩表示，2014年以來，大樂透頭彩曾在2015年6月2日出現單注最高4.91億元，同年3月24日也曾出現過4.59億元的單注頭彩獎金。



投注站業者也分析，隨著跨年後農曆新年腳步逐漸逼近，彩券傳統旺季即將到來，預估在高頭彩的刺激下，大樂透買氣將會逐漸加溫，包括包牌客、合資客也都會明顯增加。



此外，台彩將在3日起開賣農曆年檔期的刮刮樂，首波將發行5款，包括過年限定的「1000萬年終獎金」、「新年快樂」、「100萬年終獎金」等，其中，「1000萬年終獎金」獎金結構大改變，將頭獎1200萬元降至1000萬元，頭獎張數則從2個增加至3個，並取消10萬元及5萬元的獎項，改為1.4萬個2.5萬元取代，目的要彩迷多買「整本」，拚到一張2.5萬元的獎項就會賺到獎金。1070101