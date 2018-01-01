台股連2年漲逾10% 2018年成長股當道

（中央社記者田裕斌台北1日電）台股連續2年漲幅超過10%，去年不但收在萬點之上，且收復半年線，週線、月線、年線都收出紅K棒。投信表示，基本面成長態勢不變，具成長趨勢的主流族群將左右盤勢。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股短線上隨著交投回暖、融資浮額逐步消化下，籌碼已漸趨於乾淨，亦有助於台股盤勢緩步走強，考量基本面仍在正向成長的軌道上，且2018年台股獲利展望仍佳，預計到農曆年封關以前，族群間的輪動行情可望延續，台股仍有表現機會。



廖哲宏指出，電子股、傳產股成為牽動台股未來走向的兩大主要支柱；其中，塑化股今年獲利預估有望受惠於近期油價表現走強而上修，電子股獲利預估仍有兩位數表現，不過近日因匯市波動較大，投資人也須留意新台幣走勢對於科技股獲利可能的潛在影響。



日盛MIT主流基金經理人顧克勤則表示，觀察今年第1季主流股是否會由電子股轉至非電子股，若蘋概股營運未上來，權值股上漲機會不大，且往年第1季金融及原物料股為主流，因有農曆年後庫存回補效應，在電子股未好轉前，非電子股可望擔任要角。



顧克勤指出，美元指數創3個月來新低，外資在亞洲新興股市結帳賣壓趨緩，後續須觀察外資可否照慣例，買盤回籠至1月下旬，可注意外資在選擇權的態度；市場預期美國今年將升息3次，可找尋跌深績優電子股，做為高殖利率標的選擇。



廖哲宏分析，今年焦點主要是具備長線成長趨勢或是受惠於漲價題材的族群，包括3D感測新應用、雲端伺服器、人工智慧(AI)、高速運算(HPC)及汽車電子化(包含智能車與新能源車)等，以及受惠於景氣循環具漲價題材的族群，塑化等受惠油價的傳產股也可留意。



至於在觀察指標上，投資人須留意國際殖利率走揚對價值投資的影響、市場對iPhone X銷量的預期是否過度悲觀，還有匯市波動可能對不同族群的潛在影響，今年操作難度升高，但不用過於拘泥於指數位置，在經濟基本面無轉弱跡象的同時，選對股仍是獲利關鍵所在。1070101