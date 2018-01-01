/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元旦升旗日出國道路況謝金燕
>rss

企業列報外銷損失 證明文件不可少

發稿時間：2018/01/01 16:20

最新更新：2018/01/01 16:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北1日電）國稅局表示，企業外銷出口若有列報外銷損失，須確實是由企業本身負擔損失，且必須取得證明文件，國稅局才會予以認定，否則將遭剔除補稅。

南區國稅局表示，日前轄內某A公司申報2015年營所稅時，列報外銷損失新台幣300多萬元，並指出是接受國外甲公司訂單後，A公司轉向國外廠商B公司訂貨，並由B公司直接交貨給甲公司，但後來貨品有瑕疵，導致遭甲公司求償300多萬元，因此才會列報此項外銷損失。

不過，國稅局審視A公司與海外甲公司的買賣合約書後發現，A公司並未負擔本次交易貨物的瑕疵擔保責任，顯然該筆外銷損失並不是由A公司負擔，因此剔除A公司所列報的300多萬元外銷損失，A公司因此必須補稅50多萬元。

國稅局官員表示，台灣企業透過三角貿易型態經營，意即採「台灣接單、他國出口」的方式相當普遍。不過，營利事業列報外銷損失，仍必須依照買賣契約的約定，外銷損失確實應由營利事業本身負擔，還要取得相關證明文件，才可獲得認定，且有保險賠償部分，不得列為損失。

官員進一步表示，有關外銷損失的認定，營利事業除應檢附買賣契約書（應有購貨條件及損失歸屬的規定）、國外進口商索賠有關文件，及國外公證機構或檢驗機構的證明（損失金額每筆在90萬元以下者得免附）文件等外，並應視不同賠償方式分別提示下列各項文件，供國稅局查核認定：

一、以給付外匯方式賠償者，其經銀行結匯者，應提出結匯證明文件；未辦理結匯者，應有銀行匯付或轉付的證明文件。

二、補運或調換出口貨品者，應檢具海關核發的出口報單，或郵政機關核發的國際包裹執據影本。

三、在台灣以新台幣支付方式賠償者，應取得國外進口商出具的收據。

四、以減收外匯方式賠償者，應檢具證明文件。

國稅局提醒，企業外銷如有外銷損失，應依規定備齊證明文件並妥善保存，以免日後因有缺漏，而遭國稅局剔除補稅，影響權益。1070101

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP