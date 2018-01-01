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關鍵字： 李準元旦升旗日出國道路況
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台股元月漲跌各半 2月上漲機率大

發稿時間：2018/01/01 16:31

最新更新：2018/01/01 16:31

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（中央社記者田裕斌台北1日電）根據投信統計，過去10年台股元月行情並不明顯，5年上漲、5年下跌；不過無論元月漲跌，近6年2月幾乎都是上漲，加上今年台灣經濟仍成長，法人看好第1季台股表現。

台股去年以週線連3紅亮麗封關，且在最後3個交易日強力拉抬220.95點，技術面表現相當強勢；由於去年11月下旬以來外資連續賣超套現，卻未有明顯匯出動作，投信看好外資在今年開市之後，會有開始回補台股的力道。

根據投信統計資料，元月行情最為明顯的是2012年，台股在元月大漲445點、漲幅達6.29%，2月還再漲8.04%；2017年元月大漲194.45點、漲幅2.1%，後續再拉出月線7連紅，也讓台股去年成為多頭年的代表作。

據資料顯示，台股近6年無論元月漲跌，後市幾乎都看漲。除了去年1月起的月線8連紅最為強勢外，2016年雖然1月台股大跌192.85點，但2月、3月共大漲近600點；2015年元月以小漲54.65點作收，2月則是飆漲了260點。

若是以新年開市第1個交易日來看，上漲機率則有6成；不過只要下跌，跌勢都相當慘烈。其中，以2016年第1個交易日重挫223.80點、跌幅2.68%最為慘重，2012年、2008年的開市交易日跌點也都超過百點；不過，2013年及2009年的開市交易日也曾讓投資人笑開懷，當天台股漲幅都超過1%。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯認為，第1季會有紅包行情可以期待，大環境整體情勢有利台股維持多頭動能，包括電子產業需求與電子零組件漲價、缺貨效應仍持續，大中華區農曆年節的消費旺季則可望挹注傳產股。

劉彥伯指出，預估大盤將是箱型震盪格局，維持選股不選市策略，新的一年仍看好電子股成長動能優於傳產股。

劉彥伯點名，2018年仍具有成長動能的新應用產業包括3D感測、被動元件、高速運算、5G建置、網通、伺服器等，半導體供不應求態勢持續看好，汽車智能化帶動的汽車電子新商機，台廠也有機會持續受惠。1070101

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