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關鍵字： 李準元旦升旗日出國道路況
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節能車當道 這幾款電動車吸睛

發稿時間：2018/01/01 17:14

最新更新：2018/01/01 17:20

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（中央社記者田裕斌台北1日電）行政院長賴清德宣示，2040年全面淘汰燃油汽車，這也讓業者對於電動車的引進更為積極，在「2018世界新車大展」中，電動車更成為市場矚目焦點。

納智捷（Luxgen）在車展中由總經理蔡文榮展示自主研發的U5 EV+電動車，納智捷表示，U5 EV+搭載最先進的APS智能全自動停車系統、創新的電力回充系統，驅動馬達及機電控制模組關鍵零組件採用與特斯拉（Tesla）相同的供應商，時速0至100公里加速能在8.9秒內完成，滿電情況下續航力可達304公里，藉由直流快充，僅需50分鐘即可有80%的電力。

三菱（Mitsubishi）則是引進Outlander PHEV，結合i-MiEV的電動車技術，在動力上擁有插電式油電混合動力系統，同時搭載電動馬達與汽油引擎的PHEV，擁有49公里純電續航里程，且行駛中隨時可自動回收多餘能量的動能回收系統，僅需要使用電力行駛就能滿足通勤用車需求。

三菱總代理中華汽車表示，PHEV最大的特點就是可以插電回充車輛動能來源，日常使用時幾乎不用到汽油即可行駛，遠遠超越一般強調極省油的HYBRID車型在節能上的表現，整體平均油耗達每公升54.6公里，建議售價新台幣199萬元，且驅動電池保固條件延長為8年16萬公里，保固期內一但電池容量低於70%，就可以免費換新。

除了電動車外，電動機車也有亮點，Vespa在車展中展出首款概念電動車Elettrica，也宣告除了Gogoro外，未來國際大廠也有意進攻電動機車市場，搭上全球的節能車風潮。1070101

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