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南韓去年出口大增15.8% 創歷史新高

發稿時間：2018/01/01 17:44

最新更新：2018/01/01 17:44

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（中央社首爾1日綜合外電報導）南韓政府今天公布數據顯示，受到全球需求回升推動，南韓去年出口額較前年大增15.8%，達到5739億美元，創歷史新高。

韓聯社（Yonhap News Agency）報導，據南韓產業通商資源部及韓國關稅廳所編制的數據顯示，2017年的出口額達到5739億美元，高於前年的4954億美元。

這是南韓自1956年開始編制此類數據以來，最高的年度出口額。

去年進口額也增長17.7%，來到4781億美元，讓亞洲第4大經濟體南韓的去年貿易進出口總額突破1兆美元，為3年來首見。

南韓主要出口產品穩定成長，半導體海外銷售總額比起前年大增57.4%，達到979億美元，史上首次超越900億美元大關。（譯者：中央社陳彥鈞）1070101

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