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投資台灣會議 聚焦優化新創環境

發稿時間：2018/01/01 19:02

最新更新：2018/01/01 19:02

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（中央社記者邱柏勝台北1日電）行政院明天將召開第7次「加速投資台灣專案會議」，聚焦優化新創環境。國發會表示，基本架構建立在第4次會議的5大政策方向，從人才、資金、法規、市場鏈結4面向提具體計畫。

為鼓勵新創事業、建立適合發展新創的環境，行政院長賴清德在去年11月14日召開的「加速投資台灣專案會議」第4次會議中表示，應從人才、資金、法規、市場鏈結4面向切入。他裁示國發會進行統合協調，並提出行動方案，明天的第7次會議，便是由國發會與各部會報告相關方案。

為優化新創投資環境，國發會表示已提出行動方案，基本的架構、策略，還是建立在第4次會議的5大方向，包含帶領新創進軍國際、充裕新創早期資金、創造新創成功出場管道、人才發展與法規調適，以及政府成為新創好夥伴。

國發會指出，明天有13個部會都將研提行動方案，提案最多的經濟部、科技部及金管會將單獨報告，國發會則整合10個部會提出計畫。其中針對資金部分，將利用產創條例天使投資人租稅優惠規定，積極鼓勵民間企業家成為天使投資人，補足新創種子期資金缺口。1070101

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