台股開紅盤飛越季線 上漲67.87點

台北股市2日收盤上漲67.87點，為10710.73點，漲幅0.64%，成交金額新台幣1035.59億元。中央社記者董俊志攝 107年1月2日

（中央社記者韓婷婷台北2日電）台股今天開紅盤，在台積電跳空上漲下，多頭軍心穩定，包括航運、遊戲、光學等輪番表現，上漲67.87點，指數站上季線約10652點及10700點整數關卡，並收在今天最高點。



加權股價指數終場上漲67.87點、漲幅0.64%、收在10710.73點、成交值新台幣1035.59億元，除了台積電大漲外，股王大立光也出現超過5%的報復性反彈，僅鴻海在平盤之下遊走。



在類股表現方面，航運股受惠美國線擬調漲運價，由長榮海率先發起攻勢，盤中拉上漲停價17.95元，創去年11月以來新高，陽明跟漲近8%；遊戲股則由歐買尬、隆中、橘子、網龍紛紛亮燈漲停下，帶動大宇資、辣椒聯袂大漲。



電子股也在大立光拉出長紅下，帶動光學股全面走揚，包括玉晶光、亞光、新鉅科都出現近期難見的長紅走勢。



分析師表示，台股衝破季線反壓，但量能反見萎縮，顯見多頭追價力道不足，量能不足的問題在櫃買市場更為明顯，短線量能需有明顯增溫，才有利指數衝破前波高點10882點。



法人認為，去年12月以來三大法人皆以賣超為主，以外資賣超幅度較大，成交量能在外資休假期間明顯降溫，隨著外資在上週轉賣為買、新台幣持續升值走勢，可望吸引熱錢流入，因此在休假後，外資仍有望轉往具投資價值的標的進行布局。1070102