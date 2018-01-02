/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 五月天 李準元旦升旗日出
>rss

博通喊買高通業者憂心 科技部助提競爭力

發稿時間：2018/01/02 14:27

最新更新：2018/01/02 14:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中、朱則瑋新竹2日電）博通有意併購高通，科學園區同業公會憂心，併購案恐對國內晶片製造等產業帶來負面影響，建議合併案須經過政府同意。科技部表示，會協助廠商提升技術優勢及競爭力。

科技部政務次長許有進接受中央社記者訪問時說，高通、博通與不少國內廠商有合作關係，假使合併，的確會導致國內廠商議價空間彈性更低，導致獲利壓縮。

不過，他指出，高通、博通都非台灣公司，政府可以表達意見，但恐怕無拒絕權力，相關問題還需詢問經濟部及公平交易委員會等主管機關釐清。

許有進表示，除了國內廠商，科技部和2大廠也都有合作關係，科技部除了持續觀察合併案最新狀況和動態外，也會透過不同計畫，協助廠商提升技術優勢及競爭力，「當技術領先且獨一無二時，就不必害怕議價時遭砍價。」

全球最大的半導體製造商之一博通(Broadcom)，去年11月傳出打算以千億美元併購競爭對手高通(Qualcomm)，且還計畫買下恩智浦(NXP)半導體，作為收購高通交易的一部分，藉此力拚全球主要晶片製造商及無線晶片龍頭。

台灣科學工業園區科學工業同業公會今天發布新聞稿表示，雖然這件併購案尚未定案，但已震撼國內半導體產業界。業者表示，若此案併購成功，對國內晶片製造、封裝及通訊等產業將帶來負面影響，業界代表呼籲科技部等相關政府單位，應正視此併購案對國內產業所造成衝擊，協助國內廠商爭取合理條件。

科學園區同業公會秘書長張致遠指出，博通與高通的併購案雖尚未定案，不過，若這宗併購案成功，未來博通對晶片製造、封裝及通訊等相關業者議價能力將大增，恐壓縮國內業者獲利空間與台灣產業發展。

張致遠表示，政府應正視這宗併購案對國內產業造成的影響，除希望合併案須經過政府同意，政府在同意時也應附加條件，協助國內相關產業廠商爭取合理的條件。

對於廠商面臨的國際競爭加劇，公會會員廠商也建議政府應推動有效的留才及育才措施。張致遠指出，希望政府能協助業界在人工智慧、車用與5G等新興領域，尋找出海口，並在稅制等方面，協助廠商留才。1070102

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP